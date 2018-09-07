Мировые цены на продовольствие в августе были стабильными - ФАО

Мировые цены на продовольствие в августе были стабильными, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс продовольственных цен ФАО в минувшем месяце составил 167,6 пункта, практически не изменившись по сравнению с пересмотренным прогнозом на июль. При этом он оказался на 9,6 пункта (5,4%) ниже по сравнению с августом прошлого года.

Индекс цен на зерновые составил 168,4 пункта, что на 6,5 пункта (на 4%) выше показателя за июль и на 15 пунктов (на 10%) выше, чем в августе 2017 года. Больше всего выросли цены на пшеницу, главным образом в связи с ограниченным экспортным предложением на фоне ухудшения видов на урожай, особенно в ЕС и России. Международные котировки на кукурузу также укрепились, увеличившись более чем на 3% по сравнению с июльским показателем в результате сокращения продаж в Аргентине и Бразилии, а также из-за роста цен на пшеницу. Мировые цены на рис, напротив, несколько снизились как следствие усилий по привлечению покупателей и освобождению складских площадей под рис нового урожая, поясняется в пресс-релизе.

Индекс цен на растительные масла составил 138,2 пункта, что на 3,7 пункта (на 2,6%) ниже его июльского значения. Падение было связано со снижением цен на пальмовое, соевое и подсолнечное масло.

Индекс цен на молочную продукцию продолжил снижение третий месяц подряд и в августе составил 196,2 пункта, что практически на три пункта (на 1,5%) ниже июльского уровня. Снижались котировки на сливочное масло, обезжиренное сухое молоко и цельное сухое молоко, цена на сыр выросла. "Последние ценовые тенденции отражают типичный для этого сезона спад рыночной активности, а также неопределенность на рынке в отношении возможного экспортного предложения, - говорится в пресс-релизе. - Засухи могут негативно сказаться на росте производства молока в ряде районов Европы и Австралии, в то время как в Новой Зеландии, по прогнозам, будет произведено больше молока, чем ожидалось.

Индекс цен на мясо составил 166,3 пункта, практически не изменившись по сравнению с пересмотренным прогнозом на июль. При этом он оказался на 4,6% ниже соответствующего показателя прошлого года.

Индекс цен на сахар составил 157,3 пункта, что на 8,9 пункта (на 5,4%) ниже уровня июля. Это самый низкий показатель за десятилетие, подчеркивается в пресс-релизе. Снижение цен в августе стало, главным образом, результатом продолжающегося падения курса бразильского реала и индийской рупии к доллару США, поясняет ФАО.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп

