Японские инвесторы открыли элеваторный комплекс на Киевщине

Японская корпорация SDGs сегодня, 5 сентября 2018 г., открыла элеватор «Кившоватая Агро»,мощностью 14 тыс.т единовременного хранения в с.Кившоватая Таращанского района Киевской области.

Об этом сообщает корреспондент AgroPortal.ua.

Объем инвестиций компании в Украину составил $50 млн.

«В Японии осведомлены, насколько плодородная украинская земля. Поэтому, надеюсь, что в будущем связи Украины и Японии в сельском хозяйстве будут развиваться. Япония уже поддерживала Украину в ее непростых проблемах», - сказал во время открытия Чрезвычайный и полномочный посол в Украине Суми Шигеки.

Он высказал уверенность, что сотрудничество будет плодотворным и отношения между странами улучшатся.

«5 лет назад я познакомился с селом Кившоватое. Когда увидел эти прекрасные территории и поля, то понял, что буду развивать это регион. Также увидел, что тут также есть не очень хорошие дороги и строения. Почувствовал, что нужна помощь. Несмотря на прибыль, здесь нужно вкладывать в развитие села. Тогда я понял, что 10% от прибыли будут потрачены на все необходимое местному населению», - сказал во время мероприятия президент та представительский директор корпорації SDGs, президент и исполнительный директор корпораци Third Wave Озаки Кенсуке (Kensuke Ozaki).

Компания привлекла специалистов из Кембриджа и Токийского университета для развития региона.

Озаки Кенсуке подчернул, что SDGs планирует инвестировать в регион около $40 млн.

Для справки: ООО «Ковшоватая Агро» основана в 2009 году, находится в с.Кившовата, Таращанского района Киевской области. Основной владелец предприятия - SDGs Corporation (Япония), которая выкупила ООО «Ковшеватая Агро» в 4 квартале 2016 года. Компания занимается выращиванием зерновых, имеет мощности для хранения зерна и проводит лабораторные исследования. Земельный банк компании составляет 2,5 тыс. га, объем мощностей для хранения зерна составляет 14 тыс.т (16 тыс.м3).