Bayer открыл в Житомирской области семенной завод стоимостью $200 млн

Германский химический концерн Bayer открыл завод по производству семян сельскохозяйственных культур в с.Почуйки (Житомирской обл.) стоимостью $200 млн, сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей официальной странице в соцсети Facebook.

"Сегодня (5 сентября - ИФ) на Житомирщине открылся новый современный завод по производству семян сельскохозяйственных культур компании Bayer. А это - 85 постоянных и 220 сезонных рабочих мест для украинцев. Важно, что компания Bayer помогает решать социальные вопросы местной общины - поддерживает школу и библиотеку, профинансировала строительство новой дороги и амбулатории", - написал он.

П.Порошенко указал, что на строительство завода были привлечены $200 млн инвестиционных средств.

"Это очередное свидетельство, что Украина - привлекательная для международных инвестиций страна", - отметил президент.

Bayer - международная компания со специализацией в области наук о жизни, а именно - здравоохранения и сельского хозяйства. Ведет деятельность в Украине с 1992 года в форме ООО "Байер", является крупным поставщиком средств защиты растений (пестицидов, гербицидов и фунгицидов) и семян в Украине.