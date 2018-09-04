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Рада отменила госрегулирование производства и реализации сахара
14:13 04.09.2018 |
Верховная Рада отменила государственное регулирование производства и реализации сахара.
За принятие в целом законопроекта № 4532 проголосовали 263 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Согласно пояснительной записке, принятый Радой еще в 1999 году закон "О государственном регулировании производства и реализации сахара" для преодоления нестабильности рынка и развития сахарной отрасли за последние несколько лет показал свою неэффективность - ежегодные скачки цен, дефицит или профицит этой продукции на внутреннем рынке, а также существенное уменьшение количества производителей сахара.
Так, норма о минимальных ценах на сахарную свеклу, поставляемую на производство сахара квоты А (для реализации на внутреннем рынке), не регулирует значительную часть рынка, поскольку, по данным авторов законопроекта, более 40% сахсвеклы поступает на переработку на давальческих условиях и не подпадает под действие госрегулирования ценообразования, так как с юридической точки зрения это сырье не реализовывается.
Кроме того, в период профицита сахара на рынке цены на него падают ниже законодательно установленной минимальной цены, что приводит к снижению движения оборотных средств в отрасли, кризису неплатежей поставщикам и сотрудникам предприятий-производителей сахара.
В связи с этим данным законопроектом предлагается признать утратившими силу закон "О государственном регулировании производства и реализации сахара", а также исключить из статьи 5 закона "О государственном регулировании импорта сельскохозяйственной продукции" норму, которая устанавливает минимальные цены на реализацию сахара квоты А, а также на сахарную свеклу для производства этого сахара.
В ходе выступления в Раде депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Григорий Заболотный отметил, что правка об установлении нулевого пошлинного тарифа на оборудование по переработке сахарной свеклы была отклонена.
Данный закон вступает в силу через месяц со дня его публикации.
Как сообщали Українські Новини, в январе 2017 года ассоциация "Укрсахар" призывала депутатов Верховной Рады в кратчайшие сроки проголосовать за принятие законопроекта, который предусматривает отмену государственного регулирования производства и реализации сахара.
Действующее в Украине госрегулирование на рынке сахара ассоциация считает чрезмерным, не способствующим устойчивому функционированию отрасли на рыночных принципах и препятствующим ее дальнейшему развитию.
29 февраля 2016 года в парламенте уже был зарегистрирован похожий законопроект №4172.
Инициаторами и разработчиками данного законопроекта были Министерство аграрной политики и продовольствия и участники рынка.
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