Преимущества и риски бизнеса в органической сфере

Елена Березовская, президент Союза производителей органических сертифицированных продуктов «Органическая Украина»

В любом направлении бизнеса есть свои особенности и обязательно - «за» и «против», которые влияют на принятие решения. Разберем, какие преимущества и риски есть в органическом производстве.

Преимущества

1. Продать органические продукты можно дороже, ведь спрос действительно превышает предложение, особенно в странах Евросоюза, Англии, Швейцарии, США. Понимание растущего спроса также позволяет привлекать инвестиции в органический бизнес в Украине.

2. Маркетинговые цепи и каналы сбыта недостаточно хорошо работают, поэтому сейчас можно легко сформировать высокую цену за счет того факта, что рынок только зарождается.

3. Высокие цены компенсируют невысокую финансовую отдачу от выращивания культур севооборота, необходимых для возвращения почве питательных веществ.

4. Системное планирование органического бизнеса создает возможность избежать будущих затрат на борьбу с загрязнением окружающей среды, стремительной сменой климата, а также на дополнительное очищение и оздоровление как самого фермера и его семьи, так и каждого покупателя органической продукции, создавая при этом долгосрочные финансовые возможности покупать органические продукты дороже, чем остальные.

5. При естественном выращивании животные получают природное сбалансированное питание и достаточно места для жизни по сравнению с основной массой животных, которых выращивают в закрытых условиях, интенсивно стимулируя рост и размножение. Органическим фермам как целостным организмам живется лучше, ведь тут профилактика, благополучие животных, профилактика болезней и в растениеводстве, и в животноводстве.

6. Органический бизнес реально и полноценно защищен законом в большинстве стран мира, в том числе и в Украине. Готовый продукт или партия сырья могут быть маркированы как органические только при условии выполнения четких требований, которые установлены для органического производства.

7. Органическое сельское хозяйство защищает здоровье фермеров и общества. Многочисленные исследования указывают на взаимосвязь между пестицидами и болезнями.

8. Органическая система сельского хозяйства, которая обходится без покупки синтетических удобрений и пестицидов, значительно снижает зависимость фермеров от сельскохозяйственных концернов.

9. Сейчас рынок органического производства и органических товаров формируют профессионалы, которые понимают важность современных агротехнологий, инноваций в бизнесе и маркетинге и обладают достаточным опытом для того, чтобы быть ускорителями аграрного сектора.

Риски

1. Для реально большей маржинальности нужно больше вложений - и сил, и денег. И, конечно, намного больше желания и вдохновения заниматься именно органическим бизнесом.

2. Малые партии товара и разрозненность качества каждой партии не позволяют наладить еффективную систему покупки/продажи ни на внутреннем, ни тем более на внешнем рынках.

3. Малый опыт и недоверие (да и нестабильность в стране) не позволяют традиционным аграриям использовать уже разработанные органическими хозяйствами и органик экспертами «прибыльные» технологические схемы.

4. Цены /себестоимость/ на органические продукты включают в себя не только затраты на их производство как таковое, но также зависят от ряда других факторов, которые не играют роль в формировании цен на традиционные продукты. Это сохранение биоразнообразия и осознанная охрана окружающей среды, восстановление плодородия почв и большой процент использования ручного труда. Скорость жизни и скорость принятия решения - Что купить? Органик или традиционную еду? - не позволяют через упаковку донести всю глубину и ценность органического продукта.

5. Нестабильный рынок земли и уменьшение пастбищ ведут к огромному риску и даже невозможности создать целостную органическую ферму как полноценный ресурсоэффективный организм.

6. Дополнительное регулирование создает у бизнеса сопротивление, а в Украине, со слов операторов органического рынка, еще и корупционную составляющую. При этом дополнительные проверки и анализы стоят денег, что также влияет на развитие органического бизнеса.

7. Нет долгосрочных научных доказательств того, что органические продукты действительно более полезны для здоровья человека. Есть многочисленные субьективные отзывы о том, что органическая еда более вкусная, но мы уверены, что секрет вкуса зависит от технологий - и агро, и кулинарных.

8. Органический фермер очень зависим от системы органических профилактических методов, ведь большинство биопрепаратов и технологических карт направлены на стабильное и долговременное создание сильного растения или животного и здоровой экосистемы.

9. Аграрный рынок переполнен предложениями традиционных агротехнологий, и информации об органических методах очень мало, она еще только находит себе стабильное место в потоке мотивационных призывов к бизнесмену сделать тот или иной выбор.