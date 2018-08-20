Рынок получит новый стандарт на пшеницу в мае 2019 года

По инициативе Минагрполитики 14 августа состоялась рабочая встреча по обсуждению состояния работы по обновлению стандарта на пшеницу «Пшеница. Технические условия».

Об этом сообщил iAgro источник на рынке.

В ней принимали участие представители производителей, экспортеров зерна и представители профильных ассоциаций (Всеукраинской ассоциации пекарей, Ассоциации мукомолов, Украинской зерновой ассоциации, Европейской бизнес ассоциации). На встрече специалисты зерновой отрасли проговорили ключевые положения стандарта по количественным и качественным показателям. Обсуждалось включение в стандарт 3 классов продовольственной пшеницы и одного по непродовольственной. Работа над стандартом будет продолжаться, с учетом результатом обсуждения. О начале работы над новым стандартом на пшеницу iAgro писал ранее.

Проект первой редакции нового стандарта на пшеницу будет выставлен на обсуждение 26 сентября 2018 года на сайте Национального органа стандартизации и разослан всем членам ТК170 «Зерновые и продукты их переработки».

Официальная презентация и утверждение первой редакции нового стандарта на пшеницу запланировано на 26 мая 2019 года в Одессе в рамках Международной конференции.

Справка

Технический комитет стандартизации ТК 170 «Зерновые и продукты их переработки» был создан в 2014 году. Функции секретариата ТК170 осуществляет государственное учреждение Институт зерновых культур НААН Украины. Сфера деятельности ТК 170 охватывает зерновые, бобовые и продукты их переработки, а также хлебные злаки, кукурузу, муку, выпеченные или высушенные продукты и т.д. В состав ТК170 входят 24 организации - коллективные члены (ведомства, научно-исследовательские институты, высшие учебные заведения, государственные и частные предприятия, ассоциации), которые занимаются научно-практической деятельностью в области выращивания, заготовки, переработки и экспорта зерна и зернопродуктов.

Стандарт на пшеницу ДСТУ 3768:2010 «Пшеница. Технические условия», был утвержден приказом Госпотребстандарта Украины №108 от 31 марта 2010 г.

