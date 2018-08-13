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В Одесской области выращивают фундук для Европы
19:51 13.08.2018 |
Вначале ферма засадила орехом только 50 га, на сегодняшний день плантация разрослась до 500 га, а в ближайшее время расширится еще на 350 га, сообщает AgroPortal.
Сейчас на ферме культивируют итальянский сорт фундука.
«Он специально заточен под европейское производство - колку, засушку, определенный диаметр ядра, вкусовые качества, жирность и маслянистость ядер. Соответственно, адаптированный под шоколадки, конфеты и другую кондитерскую продукцию», - рассказывает директор фундуковой фермы Максим Шейко.
Все саженцы находятся под поливом, который осуществляет местная насосная станция. Также на территории хозяйства установлено два накопительных бассейна. На ферме работает 150 человек, применяется сельхозтехника.
В 2019 году хозяйство планирует запустить цеха мойки, сушки и колки орехов. Фундук будут очищать до ядра и уже потом отправлять на экспорт.
Сообщается, что стоимость сушеного неочищенного ореха в скорлупе составляет €2,50-2,70 за кг, а очищенные целые ядра покупают по €8-8,50 за кг.
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