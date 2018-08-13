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Число украинских предприятий, сертифицируемых по Global GAP, возрастет вдвое
13:02 13.08.2018 |
В Украине постепенно увеличивается количество предприятий, которые сертифицируются по стандарту Global GAP. Если в начале 2018 года по направлению «Фрукты и овощи» получено до 40 сертификатов Global GAP, то к концу текущего года их количество возрастет в 2 раза.
Об этом сайту AgroPortal.ua сообщила аудитор систем менеджмента безопасности пищевой продукции, директор «ISA Sert Украина» Валентина Березан, сообщает «Укрсадпром».
Как отмечает Березан, Global GAP является международным признанным стандартом сельскохозяйственного производства для безопасного и устойчивого производства продуктов питания. Сертификация помогает улучшить на предприятии систему социального управления, применить соответствующие сельскохозяйственные практики и способствует повышению авторитета среди поставщиков и покупателей.
«Преимуществами внедрения стандарта Global GAP также является снижение влияния человеческого фактора на безопасность пищевых продуктов и репутационных рисков относительно безопасности продукции, получение доступа к локальным и глобальным рынкам, поставщикам и розничным торговцам, повышение эффективности управления компанией, снижение затрат за счет сокращения количества проверок на фермах, подтверждение выполнения Глобального договора Организации Объединенных Наций о продовольственных и сельскохозяйственных принципах. Компания появляется в базе сертифицированных компаний Global GAP, что дает ей более широкое признание и способствует росту доверия клиентов», - отмечает Березан.
Global GAP, также известный как Integrated Farm Assurance Standard (IFA), применяется для производства пищевой продукции в первичном секторе.
«Возможны два варианта сертификации согласно Global GAP. Первый - одиночный производитель с/без дополнительной системы управления качеством, второй - несколько производителей с обязательной системой управления качеством», - добавляет Березан.
Для справки: Global GAP признается GFSI (Глобальная инициатива по безопасности пищевых продуктов), поэтому соответствует требованиям, предъявляемым розничными торговцами, гарантируя им высокий уровень защиты интересов потребителей. Стандарт Global GAP может быть использован любой компанией-производителем пищевых продуктов как покровных, так и непокровных культур.
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