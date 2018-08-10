Порошенко одобрил законопроект, относящий фермеров-ФЛП к плательщикам единого налога

Президент Петр Порошенко одобрил законопроект, согласно которому физлица-предприниматели (ФЛП), осуществляющие деятельность в пределах фермерского хозяйства будут отнесены к субъектам хозяйствования, применяющим упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответсвующего законопроекта № 6490-д на сайте Верховной Рады, передают Українськi Новини.

Теперь фермеры-ФЛП в случае принятия документа в целом будут плательщиками единого налога 4-й группы.

Но при этом они должны соответствовать ряду критериев: заниматься исключительно производством сельхозпродукции, ее переработкой и поставкой, осуществлять хоздеятельность по месту налогового адреса, не использовать труд наемных лиц, а членами такого фермерского хозяйства должны быть лишь члены семьи.

Площадь сельхозугодий в пользовании при этом должна составлять от 2 до 20 га.

Также документ предусматривает льготный порядок уплаты единого социального взноса для всех членов фермерского хозяйства, в т.ч. его главы (доплата ЕСВ за счет государственного бюджета в течение 10 лет); а также установление уплаты налога на доходы физических лиц по арендной плате за земельные участки (паи) в местные бюджеты по местонахождению таких земельных участков.

Кроме того, документом внесены изменения в закон "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины", согласно которым семейным фермерским хозяйствам - плательщикам единого налога 4-й группы предоставляется дополнительная финансовая поддержка через механизм доплаты в пользу застрахованных лиц - членов этого хозяйства единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в размере: 0,9 минимального страхового взноса - первый год; 0,8 - второй год и так далее до 0,1 минимального страхового взноса на девятый и десятый годы.

Такая помощь оказывается за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете.