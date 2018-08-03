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За год объем поставок яблок на внешний рынок вырос в 3,2 раза
09:40 03.08.2018 |
Украина в сезоне 2017/18 экспортировала рекордный объем яблок как минимум за последние 5 лет, сообщает Agravery.
Как отмечают аналитики EastFruit, по сравнению с предыдущим сезоном объем поставок на внешний рынок вырос в 3,2 раза.
По данным Госстата, в сезоне 2017/18 украинские производители яблок отгрузили на внешний рынок 40,9 тыс. тонн фруктов, или в 3,2 раза больше, чем в 2016/17 МГ. Для сравнения, в сезоне 2016/17 экспорт яблок составил всего 12,8 тыс. тонн.
Почти половина рекордного объема, или 20,2 тыс. тонн было отгружено на рынок Беларуси. Стоит отметить, что эта страна за год увеличила закупки украинских яблок сразу в 2,1 раза.
Второе место заняла Молдова с долей в 19,5%. По официальным данным, молдавские компании в сезоне 2017/18 импортировали около 8 тыс. тонн яблок из Украины.
В ТОП-3 также вошла и Австрия, которая импортировала 6,6 тыс. тонн фруктов. Эта страна закупала яблоки исключительно в качестве сырья для дальнейшего производства яблочного концентрата.
Далее в рейтинге идут Венгрия (1,7 тыс. тонн) и Швеция (1,2 тыс. тонн) с долями 4% и 3% соответственно.
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