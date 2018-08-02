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Государственная зерновая корпорация утроила авансовые выплаты аграриям
19:16 02.08.2018 |
Государственная зерновая корпорация Украины в І полугодии 2018 года в рамках форвардной компании увеличила авансовые выплаты аграриям в 3 раза - до 606 миллионов гривень по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба компании.
"В рамках форвардной программы, в первом полугодии текущего года перечислено более 606 миллионов гривень авансовых платежей сельхозпроизводителям, что более чем в три раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Предоставляя поддержку для малого и среднего бизнеса, ГПЗКУ впервые присоединилась к системе аграрных расписок", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что по итогам первого полугодия 2018 года доход корпорации составил 6,07 миллиарда гривень, что соответствует уровню прошлого года. Также ГПЗКУ удалось увеличить объемы реализации зерновых в адрес китайского партнера на 39% по сравнению с прошлогодним показателем аналогичного периода.
Кроме того, в компании отметили, что на финансовый результат и хозяйственную деятельность корпорации значительно влияет наличие валютных кредитных обязательств. Так, в 2018 году компания начала погашение тела кредита согласно с условиями кредитного договора и произвела оплаты на сумму 150 миллионов долларов и процентов за использование кредитных средств в размере 91,7 миллиона долларов.
Как сообщал УНИАН, Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) в І полугодии 2018 года сократила чистую прибыль в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 154,7 миллиона гривень.
ГПЗКУ - вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 миллиона тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - около 2,5 миллиона тонн зерновых грузов в год.
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