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Мировые цены на продовольствие в июле резко снизились - ФАО
13:22 02.08.2018 |
Индекс продовольственных цен ФАО резко упал в июле, поскольку цены на основные группы торгуемых товаров продемонстрировали заметное снижение, особенно на молочную продукцию и сахар.
Индекс продовольственных цен ФАО снизился на 3,7% по сравнению с июньским показателем и составил 168,8 пункта, что является самым резким ежемесячным снижением индекса с конца прошлого года. Индекс неуклонно рос в 2018 году вплоть до июня.
Об этом сообщила пресс-служба ФАО.
Индекс цен на молочную продукцию ФАО в наибольшей степени повлиял на снижение общего показателя, упав на 6,6% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом цены на масло и сыр снижались более быстрыми темпами, чем цены на сухое цельное и обезжиренное молоко.
Индекс цен на сахар ФАО упал на 6% до почти трехлетнего минимума, главным образом вследствие пересмотра прогнозов по производству в сторону увеличения в Индии и Таиланде, которые являются крупными производителями сахара. Прогнозируемый спад производства в Бразилии - крупнейшем в мире производителе и экспортере сахара - ограничили падение мировых цен на сахар.
Индекс цен на зерновые ФАО снизился на 3,6% по сравнению с июньским показателем и сейчас находится на уровне ниже аналогичного показателя год назад. Экспортные котировки на пшеницу, кукурузу и рис снизились, хотя цены на пшеницу и кукурузу несколько выросли к концу июля.
Индекс цен на растительные масла ФАО снижался на протяжении последних шести месяцев, упав в июле еще на 2,9% по сравнению с июньским показателем, и сейчас он находится на самой низкой отметке с января 2016 года. Частично июльский спад был обусловлен ослаблением цен на рынке сои, которое явилось следствием торговых разногласий между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Тем не менее, цены на рапсовое масло повысились, что было обусловлено ростом спроса со стороны производителей биодизеля и неблагоприятными прогнозами на урожай в Европейском союзе.
Индекс цен на мясо ФАО снизился на 1,9% по сравнению с июньским показателем, который был пересмотрен в сторону повышения в связи с ростом экспортных цен на говядину из Бразилии вследствие забастовки водителей грузовиков.
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