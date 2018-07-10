Украинские производители органической продукции должны будут ежегодно проходить сертификацию - закон

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий создание органов сертификации органического производства.

За принятие законопроекта №5448-д об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции во втором чтении и в целом проголосовали 237 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметил присутствовавший в парламенте в ходе голосования за законопроект заместитель председателя Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко, документом предусмотрена сертификация процесса производства, а не конечного продукта, что полностью соответствует законодательству Европейского Союза.

«Такой подход гарантирует потребителям уверенность в продуктах, которые будут маркированы как органические» - сказал он.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документом регламентированы требования к производству, маркировке и обращению органической продукции, установлены основные принципы сертификации органического производства, а также определены требования к органам сертификации. Полномочия по сертификации органического производства предоставляются аккредитованным органам сертификации. При этом сертификация органического производства будет осуществляться на платной основе за счет субъектов хозяйствования, а выдача сертификата - бесплатно.

Также в пояснительной записке отмечено, что реализация законопроекта не требует дополнительного финансирования из государственного бюджета Украины. Документом предусматривается, что государственная поддержка органического производства будет предоставляться в рамках общегосударственных и региональных программ, за счет и в пределах расходов по бюджетным программам, направленным на поддержку развития сельскохозяйственных товаропроизводителей.