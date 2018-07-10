Рада приняла закон о регистрации семейных фермерских хозяйств плательщиками единого налога 4-й группы

Верховная Рада приняла во втором чтении с технико-юридическими поправками законопроект 6490, который содержит изменения в Налоговый кодекс и ряд других законодательных актов и предусматривает возможность регистрации семейных фермерских хозяйств плательщиками единого налога четвертой группы.

Проект закона поддержали 229 народных депутатов при 226 необходимых голосов.

"Было много вопросов, относительно того, ограничиваем ли мы (данным законопроектом – ИФ) объемы выращенной продукции фермерские семейные хозяйства. Мы не можем их ограничить, поскольку мы только предоставляем возможность работать без ведения учета", – отметила в ходе пленарного заседания во вторник глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Согласно сопроводительным документам к законопроекту, обнародованным на парламентском сайте, законопроект также устанавливает мораторий на проведение контролирующими органами проверок семейных фермерских хозяйств до 2028 года.

Помимо этого, документ устанавливает льготный порядок уплаты единого социального взноса такими фермерскими хозяйствами – улату ЕСВ за счет средств государственного бюджета на 10 лет.