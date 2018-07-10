Украина согласовала условия экспорта говядины в Турцию

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) и компетентный орган Республики Турция согласовали ветеринарный сертификат для свежего, охлажденного, замороженного мяса КРС, предназначенной для поставок в Турцию из Украины.

Как сообщало Delo.UA, Украина по итогам 2017 года экспортировала 41,87 тыс. тонн свежего и замороженного мяса КРС, что на 19,38% больше показателя в 2016 году (35,09 тыс. тонн). Об этом свидетельствуют данные ГФС.

Основным покупателем свежей и охлажденной говядины в 2017 году являлась Беларусь (на $31,94 млн), которой поставили 12,21 тыс. тонн (99,11% от общего объема) продукции.

Замороженную говядину экспортировали в Азербайджан (на $20,12 млн), Казахстан (на $18,61 млн) и Беларусь (на $17,59 млн). Экспорт в эти страны составил 18,32 тыс. тонн, 6,43 тыс. тонн и 6,08 тыс. тонн замороженной говядины соответственно.

При этом в Украине продолжает расти экспорт мяса и субпродуктов птицы. За 2017 год на внешние рынки было продано 271,33 тыс. тонн, что на 11,5% больше, чем за 2016 год.

В денежном выражении экспорт курятины в 2017 году вырос на 25% - до $389,64 млн. В 2016 году экспорт составлял $292,5 млн.