Украинские аграрии все чаще делают ставку на эксклюзивные культуры

В украинском агробизнесе сформировался новый модный тренд. Теперь аграрии, подобно светским львицам, стремяться зарабатывать на эксклюзивным продуктах. А это означает, что у традиционных культур, присущие украинском АПК, - пшеницы, кукурузы, подсолнечника, сахсвеклы - уникальные аграрные бизнес-решения отыгрывают часть площадей. Почему аграрии все чаще делают ставку на эксклюзивные культуры и как нишевые продукты становятся мейнстримом, выясняла LIGA.net.

Занятые ниши

Еще несколько лет назад к разряду нишевых культур причисляли такие нынче уже распространенные растения, как соя, рапс, горох. Но в погоне за маржинальностью выращивание этих культур стало массовым, и сегодня ни соей, ни горохом уже никого не удивишь. По данным Госслужбы статистики, которая впервые в 2017 году опубликовала подробный отчет о выращиваемых в украине культурах (ранее обнародовались лишь динамики категорий зероновые и зернобобовые, масличные и пр.), к нишевым, или как называют их в статистике, малораспространенным нынче причислены соя, рапс, лен и горчица.

При этом соя, как и рапс, сейчас переходит из разряда нишевых в основные - их сеют практически все крупные компании и фермеры. Вызвано это тем, что в последние годы маржинальность этих культур была выше, чем традицинных зерновых, подсолнечника и кукурузы. К слову, и официальной статистики рентабельности производства нишевых культур Госстат не показывает, сообщая лишь о рентабельности производства привычных нашему региону пшеницы (37%), подсолнечника (63%), сахсвеклы (24%), овощей (24%) и картофеля (-3%). При этом спрос на украинскую сою продолжает расти со стороны Бразилии, Китая и США. А рапс - незаменимая культара для развития биоэнергетики.

Кроме того, активно развивается гороховое направление. А вот посевы горчицы - сокращаюися. Как отметил в комментарии LIGA.net эксперт аграрных рынков ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Петр Лахай, бобовые - одно из самых перспективных направлений для развития. "Нут, горох, чечевица - эти культуры сегодня активно сеют многие компании, хоть и в небольших объемах", - отмечает он. При этом Лахай говорит, что небольшая доля в общих посевах непопулярных культур связана с тем, что аграрии не любят рисковать.

По словам Ярослава Бардина, директора компании Укрсорго, не менее перспективна и уже популярная в Украине культура сорго. В текущем сезоне площади под ней занимают 40 тыс. га, но через несколько лет эта культура будет занимать 1-1,3 млн га, считает он.

При этом Бардин не исключает, что сорго может заменить кукурузу. "По своей энергоценности зерно и зеленая масса сорго не уступают кукурузе, а по количеству протеина даже превосходят ее. При этом сорго более засухоустойчивая культура и требует в два раза меньше влаги, чем кукуруза", - поясняет он.

Также фермеры уже оценили перспективы выращивания масличного льна. По словам владелицы агрокомпании Заря Ирины Костюшко, основной культурой в хозяйстве которой является именно лен, рентабельность выращивания может достигать 250%.

Следующий шаг

Куда аграрии пойдут дальше, ведь новых ниш множество? По словам Лахая, в ближайшем будущем весьма перспективным направлением для развития будет садоводство и ореховодство. "Несмотря на то, что это долгие инвестиции и в условиях отсутствия рынка земли вкладывать длинные деньги рисковано, некоторые компании пошли на этот шаг, ожидая хорошей отдачи", - говорит он. Ореховодством плотно занялся агрохолдинг HarvEast, ягодное направление развивается при поддержке агроходлинга Мрия, а сегмент зелени все больше развивают фермерские хозяйства, откусывая долю рынка у приусадебных хозяйств населения.

По мнению мнения замминистра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольги Трофимцевой, достаточно перспективным выглядит вырашивание органических культур, пряностей, орехов, ягод или свежей зелени и чеснока. По ее словам, первый плюс для аграрииев в том,что в этих нишах пока относительно невысокая конкуренция. "Зачастую такие культуры не требуют больших инвестиций, но при этом обеспечивают высокий уровень рентабельности", - поясняет Трофимцева.

Кроме того, по мнению Лахая, ненасыщенная пока в Украине ниша - грибы, микрогрин, высокоолеиновый и кондитерский подсолнечник, масличные тыквы и табак. К слову, все эти культуры - зеленый свет для аграриев на внешние рынки. А выращивание таких культур, как аспарагус, картофель с цветной мякотью, хурма, батат - прямой путь к сотрудничеству с ресторанами. Впрочем, все эти культуры уже возделываются в Украине, правда только точечно и преимущественно в Херсонской и Одесской областях. Но увеличение площадей под ними позволило бы фермерам зарабатывать гораздо больше.

Не все так просто

Для монетизации новых направлений аграриям может не хватить знаний. Замдиректора Института аграрной экономики Николай Пугачев отмечает, что нишевые культуры - сегодня это удел преимущественно маленьких фермерских хозяйств и домохозяйств. "У фермеров часто нет опыта работы с этими культурами. В итоге они получают невысокую урожайность. Аграрии, погнавшись за нишей, еще не научились ее выращивать", - говорит Пугачев. По словам эксперта, на фоне высокой рентабельности нишевых культур риски, которые несет их выращивания, достаточно велики. "Тут легко как выиграть, так и прогореть", - говорит он.

Соглашается с ним и Петр Лахай из УКАБ. "Все непривычные для наших агропроизводителей культуры - рисковые не только в контексте тенологии выращивания, но и потенциального рынка сбыта", - говорит он, добавляя, что выращивание нишевых культур все же хороший способ диверсификация производства.

Иного мнения Ольга Трофимцева. "Производители нишевой продукции уже сегодня имеют реальные возможности сотрудничества с крупными сетями супермаркетов в Украине. А это может стать большим шансом для выхода и на европейские рынки при содействии этих сетей", - говорит она.