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Китай намерен проинспектировать систему госконтроля производства черешни в Украине
17:21 11.06.2018 |
Китайская миссия начала работу по оценке системы государственного контроля производства черешни в Украине.
Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы, передают Українськi Новини.
Отмечается, что миссия начала работу 11 июня.
"Ожидается, что в ходе работы миссии КНР в Украине будет проведен анализ фитосанитарного риска украинской черешни в ходе экспорта в КНР, а также отработан проект протокола фитосанитарных требований на экспорт этой продукции на китайский рынок", - сказано в сообщении.
Согласно сообщению, представители китайской стороны планируют посетить Запорожскую, Херсонскую и Днепропетровскую области, где и ознакомятся с особенностями выращивания, хранения, пакетирования черешни и фитосанитарными процедурами, которые осуществляет служба в ходе контроля в рамках формирования экспортных партий.
Сообщается также, что китайская миссия будет работать в Украине до 15 июня.
Как сообщали Українські Новини, ассоциация "Укрсадпром" констатирует сокращение урожая плодов, ягод и орехов на 26,6%, или на 576 тыс. тонн до 1,593 млн тонн в 2017 году по сравнению с 2016 годом, из которых урожай черешни, согласно сообщению, 52 тыс. тонн.
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