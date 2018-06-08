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Мировые цены на продовольствие в мае достигли максимума с октября 2017 г. - ФАО
17:03 07.06.2018 |
Индекс мировых цен на продовольствие ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в мае по сравнению с апрелем выросли на 1,2% (на 2,2 пункта) и достигли 176,2 пункта, это наивысшее значение с октября 2017 года, сообщается в пресс-релизе ФАО.
"Рост в мае стал отражением резкого увеличения котировок молочной продукции, хотя котировки зерновых также росли, но медленнее. На рынках же растительных масел и сахара продолжилось падение цен, а цены на мясо изменились мало", - говорится в сообщении.
Индекс цен на зерновые в мае составил 172,9 пункта, что на 4,1 пункта (на 2,4%) выше апрельского значения. Рост идет с начала года, и в мае индекс почти на 17% превышал его значение в мае прошлого года. Он стал максимальным с января 2015 года. Рост мировых цен на пшеницу вызван озабоченностями в связи с урожаями в ряде ведущих стран-экспортёров. Мировые цены на важнейшие фуражные зерновые также выросли, главным образом, в связи с ухудшением видов на урожай в Аргентине и Бразилии.
Индекс цен на растительные масла в мае составил 150,6 пункта, что на 4 пункта (на 2,6%) ниже, чем в апреле. Снижение продолжается четвёртый месяц подряд, индекс достиг минимального за последние 27 месяцев уровня. Снижение связано, главным образом, с падением котировок пальмового, соевого и подсолнечного масел. В то же время цены на рапсовое масло вернулись к росту после того, как в апреле достигли минимума за последние несколько месяцев.
Индекс цен на молочную продукцию составил 215,2 пункта, что на 11 пунктов (на 5,5%) выше апрельского показателя. Рост продолжается четвёртый месяц подряд. Он на 11,5% выше показателя мая 2017 года. Майский прирост обусловлен, в первую очередь, значительным ростом цен на сыр, обезжиренное сухое молоко и масло. В то же время котировки цельного сухого молока практически не изменились. Дефицит предложения в главной стране-экспортёре молочной продукции - Новой Зеландии оказывает значительное влияние на повышение напряжённости на рынке в последние месяцы, поясняется в сообщении.
Индекс цен на мясо составил 169,6 пункта. Это чуть ниже апрельского уровня. Некоторое снижение индекса в мае было обусловлено небольшим падением цен на свинину и баранину. При этом цены на мясо птицы несколько выросли. Мировые цены на свинину и баранину снизились в связи с сокращением импорта Китаем и укреплением доллара. Цены на говядину сохраняют стабильность в условиях в целом сбалансированного рынка.
Индекс цен на сахар составил 175,3 пункта, что на 0,5% ниже уровня апреля. Падение продолжается шестой месяц подряд. Оно обусловлено, главным образом, прогнозами большого урожая сахарного тростника в Бразилии, являющейся крупнейшим в мире производителем и экспортёром сахара.
Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.
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