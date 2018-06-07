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Аграрии прогнозируют потери почти половины урожая зерновых из-за засухи
15:14 07.06.2018 |
Засуха в южных, центральных и восточных областях Украины может привести к потере порядка 50% урожая зерновых, сообщает пресс-служба Всеукраинской аграрной рады (ВАР).
Согласно результатам проведенного опроса членов ВАР, наиболее пострадали пшеница и ячмень в связи с критически малым количеством осадков на протяжении нескольких месяцев.
"Последний дождь в нашем районе прошел 2-3 недели назад. И то он был очень слабым, промочил почву не более чем на 2-3 см. Это единственный дождь, который был с зимы", - сетует директор частного агропромышленного предприятия "Людмила" (Хмельницкая обл.) Николай Гурский, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, потери его хозяйства по пшенице достигнут до 30%, сои - около 20%.
В то же время директор фермерского хозяйства "Щедрая Усадьба-М" (Хмельницкая обл.) Александр Бондарь прогнозирует, что если в ближайшее время не пройдут затяжные дожди, он может потерять около 40% урожая пшеницы и 50% сои.
Директор ООО "Терра" (Днепропетровская обл.) Александр Дорошенко отметил, что потери урожая на его предприятии также могут достичь 50%.
При этом сельхозпроизводители отмечают, что точные суммы убытков можно будет посчитать ближе к моменту сбора урожая.
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