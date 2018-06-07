Финансовые новости
- |
- 07.06.18
- |
- 16:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Австралийский зерновой гигант открыл филиал в Украине
14:56 07.06.2018 |
Австралийский зерновой гигант GrainCorp открыл представительство в Украине.
Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на данные украинского государственного реестра.
Отмечается, что новая фирма GrainCorp Ukraine Ltd была зарегистрирована 14 мая 2018 года. Она планирует торговать сельскохозяйственным сырьем, зерном, семенами и кормами для животных.
Ранее в компании заявляли, что планируют выйти на украинский рынок до урожая 2018 года.
GrainCorp является одним из ведущих экспортеров зерна в Австралии, имеет глобальные офисы в Северной Америке, Великобритании, Европе, Китае и Сингапуре.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украинцы, живущие в многоквартирных домах, смогут отказаться от услуги теплоснабжения в одностороннем порядке
|Рада избрала аудитором НАБУ Василенко
|Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде, «за» - 315 голосов
|Аваков прогнозирует проведение полицейской операции для деоккупации Донбасса без привлечения военных в ближайшее время
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Аграрии прогнозируют потери почти половины урожая зерновых из-за засухи
|Беларусь перенесла на осень пилотный проект по доставке дизтоплива в Украину по Днепру
|Австралийский зерновой гигант открыл филиал в Украине
|Цены на нефть активно поднимаются 7 июня после снижения накануне, Brent подорожала до $76,4
|Украинцы, живущие в многоквартирных домах, смогут отказаться от услуги теплоснабжения в одностороннем порядке
|Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде, «за» - 315 голосов
Это интересно
|Новый BMW X5: другая платформа, пневмоподвеска и цифровая приборка
|Hyundai сделала роскошную версию нового Santa Fe
|Facebook предоставлял данные пользователей китайским фирмам
|Япония запустит сервис самоуправляемых автомобилей к Олимпиаде 2020
|Intel показала 28-ядерный 5-ГГц процессор и выпустит его в конце года
|Lenovo Z5: «безрамочность» смартфона оказалась фикцией
|Представлен флагманский кроссовер Audi купеобразный Q8