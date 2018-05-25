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Госпродпотребслужба согласовала ветеринарный сертификат на экспорт продукции птицеводства в Гонконг
17:52 25.05.2018 |
Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей согласовала с компетентным органом специального административного округа Гонконг ветеринарный сертификат на экспорт продукции птицеводства.
Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.
«Госпродпотребслужба и компетентный орган Специального административного округа Гонконг согласовали ветеринарный сертификат для экспорта мяса птицы и продуктов из него, яиц и яичных продуктов из Украины в Специальный административный округ Гонконг» - сообщила пресс-служба.
С соответствующим документом можно ознакомиться на сайте Госпродпотребслужбы.
Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года делегация компетентного органа Специального административного округа Гонконг пребывала в Украине с целью изучения возможности экспорта продукции птицеводства.
По данным Государственной службы статистики, поголовье птицы в Украине на 1 мая 2018 года увеличилось на 1,2% - до 201 млн голов.
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