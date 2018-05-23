Депутаты приняли в первом чтении закон о противодействии аграрному рейдерству

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла за основу законопроект о совершенствовании правил использования массивов земель сельскохозяйственного назначения с целью предотвращения рейдерства и стимулирования орошения.

За принятие соответствующего законопроекта №6049-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения вопроса коллективной собственности на землю, совершенствование правил землепользования в массивах земель сельскохозяйственного назначения, предотвращения рейдерства и стимулирования орошения в Украине» в первом чтении проголосовал 251 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект, заместитель председателя комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко отметил, что данный законопроект позволит создать эффективный механизм использования массивов сельскохозяйственных земель.

«Предлагается создать эффективный механизм использования массивов земель сельскохозяйственного назначения с целью предотвращения рейдерства и стимулирования орошения, определить правовой статус земель под полевыми дорогами, исключить возможность изменения площади земельных участков при проведении инвентаризации массивов и закрепить правило, по которому условия договора субаренды, который заключается при обмене правами пользования земельными участками должны быть не хуже, чем условия договора аренды», - сообщил Бакуменко.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2017 Кабинет министров Украины принял постановление, ужесточающее механизм работы государственных регистраторов для устранения возможности их содействия аграрному рейдерству.

В частности, постановление предусматривает невозможность зарегистрировать несуществующий земельный участок благодаря обязательной сверке с данными Госгеокадастра. При этом госрегистратор будет обязан уведомлять Госгеокадастр о своих действиях. Кроме того, госрегистратор будет обязан установить личность субъекта правовых действий и его правоспособность для устранения возможности совершения действий с имуществом по поддельным документам, в том числе - от имени собственника.

Ранее Министерство юстиции Украины внедрило механизм автоматического обмена данными между Государственным реестром имущественных прав и Госгеокадастром, который сделает невозможным регистрацию двойных договоров аренды земли и будет способствовать борьбе с аграрным рейдерством.

Президент Украины Петр Порошенко поручил до конца 2019 года завершить создание земельного реестра, который на данный момент заполнен лишь наполовину.

В августе Кабмин принял решение создать оперативные штабы в регионах совместно с областными государственными администрациями, территориальными подразделениями МВД, Госгеокадастра, Минюста, аграрными ассоциациями для недопущения незаконных захватов урожая и земли у фермеров.