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Рада в первом чтении приняла законопроект об отмене госрегулирования сахарной отрасли
20:15 17.05.2018 |
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается отменить минимальные цены на реализацию сахарной свеклы и установленные квоты на ее производство.
За принятие законопроекта "О признании утратившими силу некоторых законов Украины о государственном регулировании производства и реализации сахара" в первом чтении проголосовали 242 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Этот документ признает недействительными нормы Закона "О государственном регулировании производства и реализации сахара", которыми ограничиваются поставки сахара на внутренний рынок и устанавливаются минимальные цены на сахар и сахарную свеклу.
Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью отмены Закона Украины "О государственном регулировании производства и реализации сахара" и признании его таким, который не выполнил поставленные задач, не способствует устойчивому функционированию свеклосахарной отрасли на рыночных принципах и не обеспечивает дальнейшее развитие отрасли. Также в записке говорится, что законопроект предусматривает отмену
Закона Украины "О внесении изменения в статью 5 Закона Украины "О государственном регулировании импорта сельскохозяйственной продукции", которым предусмотрена норма об обязательных минимальных ценах на реализацию сахарной свеклы для производства сахара квоты "А" и сахар квоты "А".
Как сообщал УНИАН, Закон "О государственном регулировании производства и реализации сахара" был принят Верховной Радой в 1999 году. Целью установления минимальных цен на сахар и сахарную свеклу было стремление не допустить падения цен сахара на внутреннем рынке ниже экономически обоснованного уровня. Кроме того, закон уполномочивает Кабминежегодно определять максимальный объем производства сахара для каждого завода (квота "А").
27 апреля 2016 года Кабмин внес в Верховную Раду разработанный Минагропродом законопроект №4532 об отмене практики распределения государством квот на производство сахара и установления минимальной цены на него. В правительстве считают, что госрегулирование не обеспечивает развития отрасли и привлечения инвестиций.
Кабинет министров Украины в январе 2017 года установил минимальные цены на сахар и сахарную свеклу на 2017-2018 маркетинговый год (МГ, сентябрь 2017 - сентябрь 2018).
Согласно принятому решению, минимальная оптово-отпускная цена сахарной свеклы урожая 2017 года составит 633,1 гривни за 1 тонну, а сахара - 9172,6 гривни за тонну (без НДС).
Также правительство оценило максимальный объем производства сахара (квота "А") в текущем маркетинговом году в 1,64 тысячи тонн.
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