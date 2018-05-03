Мировые цены на продовольствие в апреле были на 2,7% выше прошлогодних - ФАО

Индекс мировых цен на продовольствие ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в апреле был на 2,7% выше, чем год назад, и составил 173,8 пункта, сообщается в отчете организации.

По сравнению с мартовским уровнем (172,8 пункта) индекс изменился незначительно.

Индекс цен на зерновые в апреле составил 168,5 пункта, что на 1,7% (на 2,8 пункта) выше мартовского уровня и почти на 15,4% выше показателя апреля 2017 года. Значение индекса продолжает расти четвертый месяц подряд в связи с увеличением цен на пшеницу, фуражное зерно и рис, поясняется в сообщении. В случае с пшеницей поддержку цен обеспечивают связанные с погодой риски, особенно в США, и активная торговля. Цены на кукурузу растут на фоне ожидаемого сокращения посевных площадей в США и вызванного засухой снижения урожая в Аргентине. Рост цен на рис связан с очередным раундом государственных закупок со стороны Индонезии, а также объявленным Филиппинами новым государственным тендером на импорт риса.

Индекс цен на растительное масло в апреле составил 154,6 пункта, что на 1,4% ниже, чем в марте. Это связано с конъюнктурой рынков пальмового, соевого и подсолнечного масел. Международные котировки пальмового масла, имеющего наибольший весовой коэффициент при составлении индекса ФАО, снизились на фоне замедления роста спроса и ожидаемого сезонного прироста производства в Юго-Восточной Азии. В то же время стоимость соевого масла продолжила снижаться в связи с высоким производством.

Индекс цен на молочную продукцию растет третий месяц подряд и в апреле составил 204,1 пункта, что на 6,7 пункта (на 3,4%) выше уровня марта и на 11% выше, чем в апреле прошлого года. "Тенденция к росту цен объясняется устойчивым импортным спросом на все виды молочной продукции, а также опасениями на рынке в связи возможным сокращением экспортного предложения в Новой Зеландии после более значительного, чем ожидалось, снижения производства молока", - говорится в отчете.

Индекс цен на мясо в апреле составил 169 пунктов, снизившись на 1,6 пункта (на 0,9%) по сравнению с незначительно пересмотренным мартовским показателем. Таким образом, значение индекса практически сравнялось с уровнем апреля 2017 года. В течение этого месяца цены на говядину и свинину незначительно снизились. В то же время цены на баранину и мясо птицы были стабильными. К снижению цен на говядину привело значительное увеличение экспорта из Северной и Южной Америки, а цены на свинину сократились в связи со слабым импортным спросом.

Индекс цен на сахар в апреле составил 176,6 пункта, что на 8,9 пункта (на 4,8%) ниже по сравнению с мартовским показателем и на 24% ниже по сравнению с апрелем 2017 года. Продолжающееся с декабря прошлого года снижение котировок на сахар в значительной степени объясняется наличием на рынке избыточного предложения, особенно с учетом рекордных показателей в Таиланде и Индии, которая является вторым крупнейшим производителе сахара в мире.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.