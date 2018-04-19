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ВР приняла за основу законопроект о маркировке органической продукции
17:23 19.04.2018 |
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении депутатский законопроект, которым предлагается ввести штраф за реализацию продукции с органическим государственным логотипом при отсутствии удостоверяющего сертификата на юрлиц в размере восьми минимальных заработных плат, на физлиц-предпринимателей - в размере пяти минимальных заработных плат.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение поддержали 251 народный депутат на пленарном заседании в четверг.
Законопроектом №5448-д об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции предлагается обязать производителей ежегодно проходить сертификацию органического производства для подтверждения соответствия требованиям законодательства в сфере органического производства, декларировать объемы органической продукции, которая вводится в обращение и согласовывать маркировку органической продукции с органом сертификации.
Оплата услуг по проведению сертификации органами сертификации осуществляется на договорных началах. Срок действия сертификата органического производства и оборота составляет 15 месяцев с даты его выдачи.
Целью законопроекта является совершенствование основ правового регулирования органического производства, обращения и маркировки органической продукции, а также гармонизация законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в указанной сфере.
Ожидается, что реализация положений проекта закона будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественной органической продукции и расширению внешних рынков ее сбыта. Кроме этого, будет гарантировать потребителям уверенность в продуктах, маркированных как органические, окажет положительное влияние на защиту операторов органического рынка от недобросовестной конкуренции, а также обеспечит прозрачные условия ведения хозяйственной деятельности в сфере производства и обращения органических продуктов.
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