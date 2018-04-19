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Украина исчерпала шесть квот на беспошлинный экспорт аграрной продукции в Евросоюз
12:00 19.04.2018 |
По состоянию на 17 апреля, Украина исчерпала шесть квот на беспошлинный экспорт аграрной продукции в рамках зоны свободной торговли с Европейским Союзом.
Об этом сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).
Сообщается, что в перечень закрытых квот вошли мед, солод и пшеничная клейковина, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, а также пшеница и кукуруза.
В пресс-службе добавили, что Украина также использовала вторую квартальную квоту на экспорт мяса птицы и полугодовую - на сливочное масло. Среди дополнительных квот, выделенных в конце прошлого года, также уже закрыты четыре: на мед, обработанные томаты, пшеницу и кукурузу. На 95% исчерпаны объемы беспошлинных поставок на крупы и муку», - говорится в сообщении.
«В этом году произошло оживление темпов закрытия квот, ведь по состоянию на аналогичную дату 2017 года квоты на объем пшеницы еще не были исчерпаны, а квота на солод и пшеничную клейковину вообще за прошлый год осталась неиспользованной. То, что, кроме шести основных квот, закрыты еще четыре дополнительных, - свидетельствует об активизации торговых отношений с ЕС», - процитировала пресс-служба аналитика внешней торговли агропродовольственной продукцией УКАБ Дарью Гриценко.
Как сообщал УНИАН, зона свободной торговли между Украиной и ЕС вступила в силу с 1 января 2017 года.
По данным Минагропрода, за январь-февраль текущего года внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса Украины составил 3,7 млрд долл., из которых 2,8 млрд долл. приходится на экспорт украинских аграрных и пищевых продуктов.
Экспорт украинской продукции в ЕС за этот период увеличился на 28,1%, или на 224,7 млн долл., и достиг 1,025 млрд долл. Таким образом, на данный момент на ЕС приходится 36,5% нашего аграрного экспорта.
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