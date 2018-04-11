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Glencore продал сельскохозяйственные активы в Украине
13:28 10.04.2018 |
Швейцарский сырьевой трейдер Glencore International продолжил постепенный выход из сельского хозяйства продажей во втором полугодии 2017 года оставшихся украинских сельскохозяйственных активов, сообщается в годовом отчете компании, обнародованном на ее сайте.
Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины в 2017-2018 гг. выдал ряд разрешений на покупку у Glencore элеваторов, КХП, агропредприятий. В частности, ведомство в январе 2018 года разрешил связанной с ГК "Прометей" компании GRV-Agro купить элеватор у Glencore. В конце июля 2017 года АМКУ разрешил "Агроальянс Интернешнл" купить два комбината хлебопродуктов у Glencore.
Кроме того, ведомство в начале июля 2017 года разрешило компаниям народного депутата Александра Гереги и его супруги Галины купить у Glencore 10 агропредприятий. В середине марта того же года АМКУ разрешил "Кернелу" купить у Glencore 10 агропредприятий.
Glencore Plc в 2017 году отчитался о четырехкратном повышении прибыли в 2017 году, при этом показатель стал рекордным за всю историю компании: чистая прибыль увеличилась до $5,78 млрд с $1,38 млрд годом ранее. Выручка выросла на 34% - до $205,48 млрд. При этом Glencore сократила долг почти на треть - до $10,67 млрд.
Компания приняла решение выплатить годовые дивиденды в размере 20 центов на акцию. В совокупности размер дивидендных выплат составит $2,9 млрд.
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