Мировые цены на продовольствие в марте были на 0,7% выше прошлогодних - ФАО

Индекс мировых цен на продовольствие ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в марте был на 0,7% выше, чем год назад, и составил 172,8 пункта, сообщается в отчете организации.

Этот показатель на 1,1% (на 1,8 пункта) выше февральского. Рост продолжается второй месяц подряд. Как и в феврале, повышение цен в марте по сравнению с предыдущим месяцем обусловлено, прежде всего, ростом мировых цен на зерновые и молочную продукцию.

Индекс цен на зерновые в марте составил 165,6 пункта, что на 2,7% (4,3 пункта) выше февральского значения и на 12,1% больше показателя марта 2017 года. Рост индекса отражает повышение мировых цен почти на все основные зерновые. "В последние несколько недель в связи с неблагоприятными погодными условиями, в частности, затяжной засухой в США и холодной и сырой погодой в ряде районов Европы, котировки пшеницы выросли. Рост цен на кукурузу оказался более значительным из-за ухудшения видов на урожай, особенно в Аргентине, а также в связи с сохраняющимся высоким спросом на мировых рынках. Мировые цены на рис в целом остались на высоком уровне в связи с закупками в Азии", - поясняется в отчете.

Индекс цен на растительные масла в марте составил 156,8 пункта. Некоторое снижение цен на соевое, рапсовое и подсолнечное масла было во многом компенсировано ростом цен на самое распространённое на мировых рынках пальмовое масло, сообщается в отчете.

Индекс цен на молочную продукцию составил 197,4 пункта, что на 3,3% (6,2 пункта) больше февральского показателя и несколько выше уровня соответствующего периода прошлого года. В марте котировки мировых цен на масло, цельное сухое молоко и сыр выросли, а на обезжиренное сухое молоко снизились. "Более низкие, чем ожидалось, объёмы производства молока в Новой Зеландии и сохраняющийся активный импортный спрос на мировых рынках вызвали рост цен на масло, сыр и цельное сухое молоко, тогда как цены на обезжиренное сухое молоко упали под влиянием роста мировых запасов и объёмов производства", - говорится в отчете.

Индекс цен на мясо в марте по сравнению с февралем практически не изменился и составил 169,8 пункта. По сравнению с мартом прошлого года он повысился на 3%, но остался на 20% ниже пикового значения, которого он достиг в августе 2014 года.

Индекс цен на сахар составил 186 пунктов, что на 3,4% (6,5 пункта) ниже показателя февраля и на 27,5% ниже, чем в марте прошлого года. Цены продолжают снижаться под влиянием больших объёмов экспортного предложения, поясняется в документе.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.