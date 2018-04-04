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Фермерам могут отдать в собственность полмиллиона гектаров земли
15:03 04.04.2018 |
Кабинет министров согласовал и передал на рассмотрение Верховной Рады проект закона о передаче 500 тысяч га сельскохозяйственной земли в собственность 23 тысяч украинских фермеров, работающих на ней.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба правительства.
"Украинской землей должны владеть украинцы, а сельскохозяйственной землей - фермеры. Мы вносим законопроект, восстанавливающий справедливость в отношении фермеров", - заявил премьер.
"Мы приветствуем и передаем проект закона, который позволит 500 тыс га земли передать в собственность 23 тыс фермеров, которые работают на этой земле, обрабатывают ее, но до сих пор не имели права ею владеть", - сказал Гройсман.
Как известно, 7 декабря прошлого года Рада продлила мораторий на продажу земли.
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