Налоговый комитет рекомендует Раде вернуть возмещение НДС при экспорте сои и рапса

Парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики принял решение рекомендовать Верховной Раде принять проект закона 7403-2 по некоторым вопросам налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по экспорту масличных культур за основу.

Такое решение комитет принял на своем заседании в среду, 21 марта.

Напомним, что законопроект предлагает отменить так называемые "соевые правки", предусматривающие временную отмену возврата НДС при экспорте сои с 1 сентября 2018 до 31 декабря 2021, рапса - с 1 января 2020 до 31 декабря 2021 года.

Сначала законопроект не был включен в повестку дня комитета.

Председатель налогового комитета Нина Южанина сегодня не планировала рассматривать "аграрные законопроекты".

"На сегодня я могу принять единственное решение. У нас есть три аграрных законопроекта на одну тему. Мы их все объединяем, готовим единственный доработанный законопроект в комитете. Поскольку в бюджете 2018 года уже учтено, что производителям этих культур с 1 сентября 2018 не будут будет видшкодуватись НДС, я пришлю правительства письмо от комитета по влиянию норм законопроектов на бюджет 2018 года. На сегодня у нас отсутствуют выводы правительства по этому поводу", - предложила Южанина перед заседанием комитета.

Депутаты аграрного комитета, которую присутствовали на заседании, выступили против такого предложения.

В свою очередь члены налогового комитета Андрей Антонищак, Оксана Продан и Татьяна Острикова также предложили включить в повестку дня все аграрные законопроекты (7403, 7403-1, 7403-2), которые определяют различные варианты налогообложения экспорта масличных, и чтобы комитет определился.

По результатам почти двухчасовых обсуждений члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать ВР принять 7403-2 за основу.