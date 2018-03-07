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Почти все украинские производители молока выступают против нынешних порядков господдержки животноводства
09:27 07.03.2018 |
Более 93% украинских производителей молока выступают против нынешних механизмов государственной поддержки отрасли животноводства в связи с "ручным" распределением бюджетных средств через специальные региональные комиссии.
Об этом сообщил председатель Всеукраинского Аграрного Совета Андрей Дикун, представляя результаты голосования участников ХI Молочного конгресса, к которому присоединились 1200 представителей отрасли, среди которых 760 производителей из 280 ведущих молочных ферм Украины.
"Сегодня в этом зале находится более половины представителей отечественного молочного рынка со всех уголков нашей страны. Поэтому выборка репрезентативна. А результаты проведенного голосования дают понимание того, как аграрии оценивают результаты работы Министерства аграрной политики и утвержденные правительством порядки распределения дотаций", - отметил Дикун.
Так, по результатам голосования, 93,2% производителей молока высказались против утвержденных Кабмином порядков распределения господдержки агропромышленного комплекса на 2018 год. При этом, по мнению 74,03% молочников, идеальной программой государственной помощи могла бы стать выплата дотации на 1 гривню реализованной дотационной продукции. Около 14,3% производителей предпочитают выплату дотации на 1 га, занятый под выращивание дотационных культур.
Между тем, 97,44% производителей отметили, что предпочитают автоматическую выплату дотаций, объем которых пропорционален выручке - так называемую "квазиаккумуляцию НДС", но с рядом доработок, которые были предложены Всеукраинским Аграрным Советом в середине прошлого года. Лишь 2,6% участников конгресса высказались в поддержку других видов государственной поддержки, распределение которых осуществляется через региональные комиссии.
Согласно результатам голосования, 80% производителей молока убеждены, что при распределении государственных дотаций через региональные комиссии аграриям придется столкнуться с коррупцией в виде вымогательства "откатов". Около половины сельхозпроизводителей сталкивались с подобными случаями в предыдущие годы. По данным 50% опрошенных, размер "откатов" при такой практике составил 20-30%. Чуть меньше половины производителей (46,4%) свидетельствуют об "откатах" в размере 10%. А 3,6% представителям отрасли пришлось столкнуться с требованием оплатить региональным комиссиям взятки в размере 30-40%.
Кроме того, около половины участников конгресса отметили, что в этом году программы государственной поддержки животноводства неэффективны.
Как сообщал УНИАН, в феврале Кабмин утвердил программу поддержки аграрного сектора, которая предусматривает выделения дотаций в размере 6,3 миллиарда гривень. Из этой суммы 4 миллиарда предусмотрены на поддержку животноводства, а остальная часть средств - на компенсацию стоимости сельхозтехники, поддержку фермерства и садоводства. Группа компаний "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка уже несколько лет является абсолютным лидером по получению с бюджета аграрных дотаций. Согласно данным ГФС, только по итогам трех кварталов 2017 года "Мироновский хлебопродукт" получил 1,25 миллиарда гривень господдержки. Осенью 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман, выступая в Верховной Раде и реагируя на критику со стороны народных депутатов, по поводу дотирования с бюджета в основном крупных агрохолдингов, включая МХП, пообещал обещал изменить механизм распределения дотацию аграриям. Однако пока механизм распределения дотаций остается неизменным.
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