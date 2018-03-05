Финансовые новости
- |
- 05.03.18
- |
- 18:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Совокупный индекс затрат на производство сельхозпродукции в Украине в январе-2018 составил 104,5% к декабрю-2017 - Госстат
16:26 05.03.2018 |
Уровень совокупного индекса затрат на производство в Украине сельскохозяйственной продукции (без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, зоны АТО) в январе 2018 года составил 104,5% к предыдущему месяцу.
Как сообщила Государственная служба статистики Украины, в январе-2018 года к январю-2017 соответствующий индекс составил 119,1%.
Индекс затрат на производство растениеводческой продукции в январе составил 118,8%, продукции животноводства - 119,2% к аналогичному периоду прошлого года.
Индекс цен на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельском хозяйстве, в январе 2018 года составил 118,3% к январю прошлого года.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Нафтогаз получил от Газпрома уведомление об обращении в арбитраж о расторжении контрактов
ТОП-НОВОСТИ
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе 2018 г. возрос на 28,1%
|Хуже, чем Берлускони: все о победе правых и популистов на выборах в Италии
|Снайпер с пулеметом. Кто такие марксмены и зачем они нужны на Донбассе
|Война пошлин: Трамп пригрозил обложить налогом европейские автомобили
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Агент по переводам наличным – кто он и зачем?
Чтобы оценить масштаб и востребованность платежных операций физлиц достаточно обратиться к официальной статистике: по данным Национального банка Украины, за 9 месяцев 2017 года вне банковских касс было принято переводов наличными в общей сумме 265,5 млрд.
В РУБРИКЕ
|Нафтогаз имеет сейчас ресурсы для закупки газа и допускает выпуск еврооблигаций в случае потребности - Витренко
|Нефть дорожает 5 марта, Brent торгуется у $64,8 за баррель
|Нафтогаз получил от Газпрома уведомление об обращении в арбитраж о расторжении контрактов
|Роль стажа увеличат: Кабмин изменит механизм начисления пенсий
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе 2018 г. возрос на 28,1%
|Совокупный индекс затрат на производство сельхозпродукции в Украине в январе-2018 составил 104,5% к декабрю-2017 - Госстат
Это интересно
|Компания Porsche опровергла отказ от дизелей
|Amazon покупает стартап Ring c офисом в Украине более чем за $1 млрд
|Самый маленький кроссовер Hyundai перевели на электротягу
|Предполагаемый создатель Bitcoin обвиняется в незаконном присвоении чужой криптовалюты на сумму свыше $5 млрд
|Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga 730 с поддержкой Alexa
|Спецслужбы теперь могут взломать любой iPhone
|FCA прекратит выпуск легковых машин с дизельными моторами