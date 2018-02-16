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Стоимость аренды госсельхозземель за 2017г возросла на 24% - Госгеокадастр Украины
13:01 16.02.2018 |
Средняя арендная плата за переданные на земельных аукционах участки земли сельскохозяйственного назначения государственной собственности по состоянию на 1 января 2018 года составила 2,793 тыс. грн/га, что на 24,2% выше, чем на аналогичную дату 2017 г
Согласно сообщению на сайте Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр), стоимость аренды в прошлом году составляла 2249,8 грн/га.
"Была перекрыта возможность безаукционной передачи земли, а земельные торги превратились в высококонкурентный инструмент, обеспечивший среднюю ставку аренды госземель за прошлый год на уровне 14,74%", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка.
Он также напомнил, что государство в 2017 году впервые определил основные принципы управления землями, приняв соответствующую стратегию и закрепив минимально допустимые параметры аренды (до семи лет и не менее 8% от нормативной денежной оценки).
При этом в Госгеокадастре указывают на двукратную разницу в стоимости аренды государственной и частной собственности. Так, средняя стоимость аренды сельхоземли частной собственности в прошлом году была на уровне 1,4 тыс. грн/га, что на 25% превышает показатель 2016 года (1,09 тыс. грн/га).
Наивысшая арендная плата за паи зафиксирована в Черкасской (2,96 тыс. грн/га), Полтавской (2,5 тыс. грн/га), Харьковской (2,1 тыс. грн/га), Сумской (2,1 тыс. грн/га) областях. При этом в Закарпатской области аренда составила 718,9 грн/га, Запорожской - 794,7 грн/га, Николаевской - 825,8 грн/га, Херсонской - 842,3 грн/га.
Общая площадь этой категории сельхозземель, переданных в аренду по договорам, составила 16,9 млн га.
По мнению М.Мартынюка, росту стоимости аренды частных земель препятствует наличие локальных монополий арендаторов, отсутствие свободного рынка земли и действенных объединений собственников земли, большинство из которых - граждане пожилого возраста.
Как сообщает Госгеокадастр, на начало 2018 года в Украине заключено 4,9 млн договоров аренды земельной доли (пая), из них с фермерскими хозяйствами - 0,75 млн.
Большинство договоров (2,3 млн) заключены сроком на 8-10 лет.
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