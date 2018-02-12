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Китайские трейдеры начали покупать кукурузу в Украине вместо США
09:30 12.02.2018 |
Ряд крупных покупателей из Китая отменили закупки кукурузы из Соединенных Штатов и обратились к конкуренту США - Украины после того, Пекин ужесточил требования к переработки генетически модифицированных культур.
Как сообщает Reuters, ссылаясь на информацию от трех бизнесменов и аналитика, любая длительная смена в настроениях одного из крупнейших импортеров кукурузы заставит беспокоиться американских фермеров, которые готовятся собирать большой урожай в этом году, может привести к росту напряжения в торговых отношениях между Китаем и США.
Китай в прошлом году увеличил закупки американской кукурузы, которая, в основном, является генетически модифицированной, что способствовало росту внутренних цен, передает Голос Америки.
Но в этом году источники указывают, что получать разрешения на обработку генетически модифицированной кукурузы в Китае стало все сложнее. Это побудило компании обратиться к закупкам не модифицированной кукурузы в Украине.
«В этом году торговцы более склонны покупатькукурузу в Украине, так как она не ГМО и не требует разрешения на переработку», - сказал Черри Жанг, аналитик Shanghai JC Intelligence.
«Даже некоторые из тех, кто заказал американскую кукурузу отменили заказ и переключились на Украину», - отметил он.
В прошлом году Украина поставила две трети китайского импорта, который, в общем, составил 2,38 млн тонн, а Соединенные Штаты поставили четверть объемов импорта кукурузы.
Цены на экспорт из Украины подскочили из-за роста спроса, сообщил один из торговцев, и вышли на самый высокий уровень с июля 2016 года, составив $180 за тонну.
«Кукурузе из США трудно заходить через вопрос ГМО. Получить разрешение на переработку ГМО очень сложно», - сказал торговец кукурузой с востока Китая. «Я заказал 7000 тонн американской кукурузы, но должен был отменить заказ и обратиться к Украине», - сказал он.
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