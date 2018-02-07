Финансовые новости
- |
- 07.02.18
- |
- 15:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Правительство Украины утвердило программу господдержки АПК
12:06 07.02.2018 |
Кабинет министров утвердил программу господдержки агропромышленного комплекса, предполагающую удешевление кредитов под строительство ферм и животноводческих комплексов или на компенсацию части собственных средств производителей, направленных на строительство.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.
Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, речь идет о фермерских хозяйствах, которые работают в правовом поле.
"Я говорю о легальных фермерских хозяйствах. Наша цель - чтобы их было больше. Легальные фермерские хозяйства получат кредиты под 1% в гривне до пяти лет. На посевную кампанию получат 100% компенсацию семян", - уточнил он.
Ранее по инициативе Кабмина госредства в рамках программы поддержки фермерства на 1 млрд грн будут направляться на удешевление кредитов: до 1% кредитной ставки на закупку техники, селекционных семян, предоставление консультационных услуг.
Общая сумма господдержки АПК в бюджете на 2018 год составит 7,3 млрд грн против 6,3 млрд грн в 2017 году.
В качестве госпомощи предусмотрено выделение 4 млрд грн на поддержку животноводства, 945 млн грн - на программу 20%-ной компенсации аграриям стоимости украинской сельхозтехники, 1 млрд грн - на поддержкуфермерских хозяйств.
Кроме того, предусмотрено 300 млн грн на программу поддержки развития хмелеводства, закладку новых садов, виноградников, ягодников и уход за ними. На программу удешевления кредитов выделят 66 млн грн, на затраты Аграрного фонда по хранению, перевозке, переработке и экспорту продукции интервенционного фонда - 52 млн грн.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Евгения Альбац о кремлевском списке: Есть еще секретный список, который составлен на основе данных непубличных
|6 февраля произошло самое крупное с начала 2018 года укрепление гривни
|В январе международные резервы сократились на 2% до $18,4 млрд
|Рада разрешила НБУ создать кредитный реестр
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Торгпред Украины ожидает первые пробные продукты ЭКА в конце 2018 года
|Нефть слабо дешевеет 7 февраля в ожидании данных о запасах, Brent опустилась до $66,7 за баррель
|Кабмин утвердил порядок рассрочки уплаты НДС компаниями при ввозе в Украину оборудования для собственного производства
|Правительство Украины утвердило программу господдержки АПК
|Кабмин создал Экспортно-кредитное агентство
|Розничные цены на автогаз продолжают расти 7 февраля
|В Украине более 16 тысяч компаний не сообщили о своих собственниках
Это интересно
|Intel представила умные очки Vaunt
|Что делать с начальником, который вас не любит
|Минфин предупреждает: мошенники предлагают компенсацию за участие в МММ, требуют уплаты налога
|Самый маленький Ford обновился и стал вседорожником
|Японцы запустили спутник, используя самую маленькую в мире ракету-носитель
|Airbus провел первые успешные тесты летающего такси
|Huawei научит смарт-часы распознавать жесты на руке и в воздухе