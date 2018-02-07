Правительство Украины утвердило программу господдержки АПК

Кабинет министров утвердил программу господдержки агропромышленного комплекса, предполагающую удешевление кредитов под строительство ферм и животноводческих комплексов или на компенсацию части собственных средств производителей, направленных на строительство.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, речь идет о фермерских хозяйствах, которые работают в правовом поле.

"Я говорю о легальных фермерских хозяйствах. Наша цель - чтобы их было больше. Легальные фермерские хозяйства получат кредиты под 1% в гривне до пяти лет. На посевную кампанию получат 100% компенсацию семян", - уточнил он.

Ранее по инициативе Кабмина госредства в рамках программы поддержки фермерства на 1 млрд грн будут направляться на удешевление кредитов: до 1% кредитной ставки на закупку техники, селекционных семян, предоставление консультационных услуг.

Общая сумма господдержки АПК в бюджете на 2018 год составит 7,3 млрд грн против 6,3 млрд грн в 2017 году.

В качестве госпомощи предусмотрено выделение 4 млрд грн на поддержку животноводства, 945 млн грн - на программу 20%-ной компенсации аграриям стоимости украинской сельхозтехники, 1 млрд грн - на поддержкуфермерских хозяйств.

Кроме того, предусмотрено 300 млн грн на программу поддержки развития хмелеводства, закладку новых садов, виноградников, ягодников и уход за ними. На программу удешевления кредитов выделят 66 млн грн, на затраты Аграрного фонда по хранению, перевозке, переработке и экспорту продукции интервенционного фонда - 52 млн грн.

