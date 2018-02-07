Инвестфонд Черновецкого-младшего покупает агроактивы в Украине

Инвестиционная компания Chernovetskyi Investment Group (CIG) профинансировала два агропроекта в прошлом году и не исключает сделок в агропромышленном комплексе в 2018 году.

Об этом Экономической правде рассказали в компании CIG, принадлежащей украинскому бизнесмену Степану Черновецкому (сыну экс-мэра Киева Леонида Черновецкого).

В CIG рассматривают варианты приобретения современных агропредприятий, связанных с переработкой, хранением или транспортировкой продукции.

В прошлом году компания инвестировала сразу в два агропроекта.

В сентябре 2017 года CIG вложилась в Kray Technologies, производителя самых больших в Украине агродронов для опрыскивания растений на полях.

Стоимость сделки с Kray Technologies - несколько миллионов гривен. Серийное производство беспилотных устройств в Киеве запланировано на 2018 год.

Украинскими дронами уже заинтересовалась одна из американских компаний.

По оценке президента CIG Степана Черновецкого, производство агродронов - очень перспективное направление во всем мире.

Беспилотные устройства оптимизируют затраты средних и крупных фермеров на защиту растений, поскольку даже сейчас для обработки полей традиционно используют дорогостоящие наземный транспорт и малую авиацию.

"Также мы инвестировали в производство готовой сельхозпродукции. Более подробно рассказать об этом сможем немного позже", - прокомментировал президент и владелец CIG Степан Черновецкий.

Компания намерена инвестировать в проекты, производящие продукты и технологии, которые востребованы на международных рынках.

"Мы не стремимся конкурировать с крупнейшими украинскими агрохолдингами, а в большей мере заинтересованы в нишевых продуктах и услугах", - подчеркнул Степан Черновецкий.

Chernovetskyi Investment Group (CIG) - инвестиционная компания на рынке СНГ, основана в 2013 году. Инвестиционный потенциал - более 100 млн долларов.

В портфель компании входят украинские IТ-компании: Eda.ua (входит в Foodout Group), Doc.ua, Softcube и Zakaz.ua. В 2015 году CIG инвестировала 1 млн долларов в платформу для детей KIDO'Z (Израиль) и 1 млн долларов в международный сервис по продаже автобусных билетов Busfor.

В 2017 году проинвестирован индийский проект по доставке готовых блюд Inner Chef, а также компания Kray Technologies, производитель коммерческих дронов для агропредприятий.