Рада отклонил президентский законопроект о земельной децентрализации

Верховная Рада отказалась разрешить передачу в собственность объединенным территориальным общинам земли вне населенных пунктов.

За принятие соответствующего законопроекта №7363 за основу проголосовал 161 депутат при необходимых 226, передают Українські Новини.

Законопроектом предлагается передать полномочия по распоряжению землями государственной собственности, которые находятся за пределами населенных пунктов, объединенным территориальным общинам, лишив этих полномочий Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

При этом передаче не будут подлежать земли обороны, земли природно-заповедного и другого природоохранного назначения и земли, которые имеют важное значение для государства.

Полномочия по распоряжению остальными землями государственной собственности, которые находятся за пределами населенных пунктов, предполагается передать в распоряжение районных государственных администраций на период до завершения объединения теробщин.

За альтернативные законопроекты, предусматривающие передачу земель вне населенных пунктов объединенным теробщинам №7363-1 и №7363-2 проголосовало 98 и 105 депутатов соответственно.

За возвращение всех трех законопроектов в комитет на подготовку к повторному первому чтению проголосовало 198 депутатов.

Голосование за возвращение субъектам законодательной инициативы не проводилось.

Как сообщали Українські Новини, 31 января Кабинет Министров поручил Государственной службе по вопросам геодезии, картографии и кадастра начать передачу в собственность территориальным общинам земли вне населенных пунктов.

При этом вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко считает необходимым урегулирование передачи в собственность объединенным территориальным общинам земель вне населенных пунктов на законодательном уровне.