Финансовые новости
- |
- 01.02.18
- |
- 23:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Мировые цены на продовольствие в январе были на 3% ниже, чем год назад - ФАО
12:21 01.02.2018 |
Мировые цен на продовольствие в январе этого года были на 3% ниже, чем год назад, и составили 169,5 пункта. По сравнению с декабрем 2017 года они не изменились, сообщается в отчете ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).
Индекс цен на зерновые составил 156,2 пункта, что на 6,3% выше, чем в январе 2017 года, и почти на 2,5% (на 4 пункта) выше декабрьского показателя. Несмотря на достаточные запасы, цены на пшеницу и кукурузу пошли вверх из-за ослабления курса доллара и связанных с погодными условиями опасений, поясняют эксперты. Международные цены на рис в январе продолжили укрепляться, главным образом, в связи с активизацией спроса в Азии.
Индекс цен на растительные масла в январе составил 163,1 пункта, практически не изменившись по сравнению с декабрем. "Умеренный рост цен на пальмовое масло был компенсирован снижением котировок других видов масел, прежде всего подсолнечного и рапсового, - говорится в отчете. - Международные котировки пальмового масла выросли в связи с активизацией импортного спроса в ожидании сезонного снижения объемов производства в Юго-Восточной Азии".
Снижение цен на рапсовое масло связано как с избыточным предложением в ЕС, так и с более высоким, чем ожидалось, уровнем запасов в Северной Америке и Австралии. Снижение котировок подсолнечного масла стало следствием вялого импортного спроса в мире.
Индекс цен на молочную продукцию в январе составил 179,9 пункта, что на 2,4% (на 4,5 пункта) ниже уровня декабря 2017 года. Несмотря на то, что снижение цен продолжается четвертый месяц подряд, они все еще на 41% выше минимального уровня, который был зафиксирован в апреле 2016 года.
В частности, международные котировки сливочного масла и сыра снизились, а цены на сухое молоко выросли.
Индекс цен на мясо в январе по сравнению с незначительно пересмотренным декабрьским значением практически не изменился - 170,6 пункта. Он на 7,4% выше уровня января 2017 года, но на 19,5% ниже пикового значения в августе 2014 года. "Международные котировки мяса птицы и свинины продолжили снижаться в связи с наличием значительного экспортного предложения при низком импортном спросе, - говорится в отчете. - Цены на говядину выросли незначительно, что связано со снижением предложения в Океании. При этом цены на баранину растут под влиянием активного международного спроса, особенно в Азии и на Ближнем Востоке".
Индекс цен на сахар в январе составил почти 201 пункт, что на 1,6% (на 3,2 пункта) ниже декабрьского показателя и на 30,4% ниже, чем в январе 2017 года. Международные котировки сахара продолжают снижаться - главным образом из-за высокого урожая сахарных культур в основных странах-производителях и избыточного экспортного предложения, поясняют эксперты
В 2017 году мировые цены на продовольствие повысились на 8,2% и достигли максимума с 2014 года.
Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|На межбанке 1 февраля ощущался относительный баланс спроса и предложений
ТОП-НОВОСТИ
|Как рост курса доллара в январе отразился на рынке недвижимости
|Голова Британо-української торгової палати Бейт Томс: Ви є найбільшим гравцем на ринку ІТ-аутсорсингу в Європі і третім у світі
|Главари Л-ДНР договорились создать единую таможенную зону
|Украина технически готова к введению налога на выведенный капитал - эксперт
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Голова Британо-української торгової палати Бейт Томс: Ви є найбільшим гравцем на ринку ІТ-аутсорсингу в Європі і третім у світі
|Госбюджет в январе-2018 выполнен с профицитом 1,5 млрд грн - Госказначейство
|Минфин ввел дифференцированный подход к применению единого окна на таможне с учетом операций
|Цены на нефть повышаются 1 февраля, Brent торгуется чуть ниже $69,6 за баррель
|Dragon Capital прогнозирует снижение соотношения госдолга к ВВП до 71% в 2018
|ГФС в январе перевыполнила план по таможенным поступлениям на 17% до 27,1 млрд гривен
Это интересно
|American Express приобрела виртуального помощника для путешественников Mezi
|Показаны болиды Формулы-Е нового поколения
|Хакеры попытались продать похищенную с биржи Coincheck криптовалюту на шести криптобиржах
|SEC через суд добилась заморозки активов подозрительного ICO на $600 млн
|Объем хищений в Украине с использованием социнженерии и интернета в 2017 г. удвоился
|Хакер похитил $4 млн в криптовалюте IOTA с помощью хитроумного фишинга
|ОАЭ хотят построить в космосе госпиталь с наноботами и ИИ