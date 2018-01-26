Птицеводы ответили на обвинения АМКУ в ценовом сговоре

У Антимонопольного комитета Украины нет никаких оснований обвинять производителей куриного мяса в нарушении законодательства об экономической конкуренции. Об этом говорится в заявлении ассоциации Союз птицеводов Украины.

"Объективно анализируя ситуацию, нужно учитывать ряд факторов, которые повлияли на потребительские цены в прошлом году. Это, в первую очередь, рост цен на корма на 17%, на коммунальные услуги на 10%, на горюче-смазочные материалы на 30%, повышение заработных плат в секторе более чем на 25%. Обесценивание национальной валюты по отношению к евро за год составило более 20%, а это - прямое влияние на стоимость ветеринарных препаратов, витаминов, кормовых добавок, оборудования, закупаемого преимущественно у европейских производителей. Подорожание куриного мяса в пределах роста цен на составляющие себестоимости считаем объективным и обоснованным", - говорится в сообщении Союза птицеводов.

Птицеводы также отметили, что на фоне других видов мяса, мясо птицы в течение года оставалось доступным продуктом, а рост цен был наименьшим среди всех видов мяса.

Как сообщалось ранее, Антимонопольный комитет Украины по предварительным результатам исследования рынка куриного мяса допустил наличие возможного нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде согласованных действий производителей в части согласования ценовой политики.