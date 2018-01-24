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АМКУ допускает ценовой сговор на рынке мяса птицы
14:49 24.01.2018 |
Антимонопольный комитет продолжает исследование рынка куриного мяса и, по предварительным его результатам, допускает наличие возможного нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде согласованных действий производителей в части согласования ценовой политики.
Об этом в ответе на запрос Українських Новин сообщила первый заместитель председателя АМКУ - государственный уполномоченный Мария Нижник.
Она отметила, что исследование рынка продолжается - регулятор анализирует полученную информацию и состояние конкуренции на рынке.
АМКУ запросил информацию об удорожании курятины в 2017 году у 9 крупнейших торговых розничных сетей и крупнейших производителей - компаний "Агро-Овен", "Комплекс Агромарс" и "Мироновский хлебопродукт", она была предоставлена, но отдельную информацию еще необходимо уточнить и проверить.
"По предварительным результатам исследования рынка куриного мяса, АМКУ на данный момент рассматривает 2 возможных нарушения законодательства о защите экономической конкуренции: первое - это злоупотребление монопольным доминирующим положением одним из производителей, второе - антиконкурентные согласованные действия производителей в части согласования ценовой политики", - сказано в сообщении.
После уточнения запрашиваемой информации от отдельных участников рынка, в частности "Мироновского хлебопродукта", регулятор сделает выводы о наличии или об отсутствии признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.
Как сообщали Українські Новини, по состоянию на начало года (10 января) средневзвешенные цены на курятину в тушках, по данным Государственной службы статистики, находились на уровне 42,02 гривны/кг, в октябре была зафиксирована средняя цена 55,38 гривны/кг.
Глава АМКУ Юрий Терентьев заявлял, что компания "Мироновский хлебопродукт" занимает доминирующее положение на внутреннем рынке курятины с долей более 40%.
Ранее АМКУ объявил, что проводит исследование внутреннего рынка куриного мяса.
МХП в свою очередь отмечает, что одним из оснований для роста цен, среди прочего, является увеличение себестоимости производства курятины на 20% в прошлом году.
По данным отчета МХП за 9 месяцев 2017 года, цены на курятину (средний показатель на внутреннем рынке и на экспорт) компания увеличила на 23% до 34,06 гривен/кг по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а за 3-й квартал цены выросли на 35% до 37,88 гривен/кг (без учета НДС) по сравнению с 3-м кварталом 2016 года и на 15% по сравнению с 2-м кварталом 2017 года.
Ассоциация "Союз птицеводов" также объясняла рост цен на мясо птицы увеличением объемов экспорта в 1-м полугодии при сохранении объемов производства на уровне аналогичного периода прошлого года.
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