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Крупная британская агрокомпания начнет работать в Украине
14:08 17.01.2018 |
Украина является перспективным рынком для внедрения британских аграрных инноваций.
Об этом в комментарии Latifundist.com сообщил исполнительный директор Frontier Agriculture Limited Марк Эйтчисон.
«Мы обслуживаем 10 тыс. британских фермеров, имеем 160 агрономов, 14 тыс. демо-полей и 29 демо-локаций для научных исследований. Мы уже сейчас готовы выходить на украинский рынок вместе с продуктами нашей компании Intracrop», - сообщил Марк Эйтчисон.
В текущем году в Украине будут тестировать новое удобрение-антистрессант «Талисман» на посевах кукурузы, подсолнечника, пшеницы, сои. Потенциально его использование может повысить урожайность культур на 0,25-2 т/га.
Компания задействована в полном цикле производства пахотных культур и торговли зерном; она поставляет аграриям семена, СЗР и удобрения в сочетании с агрономическим услугами благодаря команде из 140 агрономов. В Frontier есть несколько подразделений, которые предоставляют дополнительные консультации фермерам. К ним относятся подразделение SOYL, который специализируется на предоставлении услуг по высокоточному производству сельскохозяйственных культур.
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