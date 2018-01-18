Крупная британская агрокомпания начнет работать в Украине

Марк Эйтчисон, исполнительный директор Frontier Agricultural Limited

Украина является перспективным рынком для внедрения британских аграрных инноваций.

Об этом в комментарии Latifundist.com сообщил исполнительный директор Frontier Agriculture Limited Марк Эйтчисон.

«Мы обслуживаем 10 тыс. британских фермеров, имеем 160 агрономов, 14 тыс. демо-полей и 29 демо-локаций для научных исследований. Мы уже сейчас готовы выходить на украинский рынок вместе с продуктами нашей компании Intracrop», - сообщил Марк Эйтчисон.

В текущем году в Украине будут тестировать новое удобрение-антистрессант «Талисман» на посевах кукурузы, подсолнечника, пшеницы, сои. Потенциально его использование может повысить урожайность культур на 0,25-2 т/га.

Компания задействована в полном цикле производства пахотных культур и торговли зерном; она поставляет аграриям семена, СЗР и удобрения в сочетании с агрономическим услугами благодаря команде из 140 агрономов. В Frontier есть несколько подразделений, которые предоставляют дополнительные консультации фермерам. К ним относятся подразделение SOYL, который специализируется на предоставлении услуг по высокоточному производству сельскохозяйственных культур.