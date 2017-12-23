Рада отсрочила введение нормы об отмене возмещения НДС при экспорте сои до сентября 2018 и рапса - до января 2020

Верховная Рада отсрочила введение нормы, предусматривающей отмену возмещения НДС при экспорте сои, до 1 сентября 2018 года и рапса - до 1 января 2020 года.

За принятие устранения несогласованностей в принятом ранее законе №6776-д об изменениях в Налоговый кодекс проголосовали 274 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Отмена возмещения НДС при экспорте подсолнечника вступает в силу с 1 марта 2018 года, как и было решено 7 декабря.

При этом для соевых бобов такая норма вступает в силу с 1 сентября 2018 года и будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Для рапса - с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года.

Ранее депутат Верховной Рады, заместитель главы комитета по вопросам аграрной политики и продовольствия Александр Бакуменко (фракция "Блок Петра Порошенко") написал на своей странице в социальной сети Facebook о том, что данного компромисса удалось достичь на заседании Налогового комитета Рады.

При этом сам Бакуменко считает, что для сои данную нормы следовало бы отложить еще на 1,5 года.

Как сообщали Українські Новини, 21 член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений инициировал пересмотр нормы, которая предусматривает отмену возмещения НДС при экспорте сои, рапса и подсолнечника с 1 марта 2018 года.

Аграрные ассоциации оценили прямые потери для сельхозпроизводителей в 10 млрд гривен в год от таких мер.

Соответствующая поправка была внесена в законопроект №6776-д об изменениях в Налоговый кодекс, за который 7 декабря проголосовали 252 депутата.

Также 7 декабря Верховная Рада приняла госбюджет на 2018 год.