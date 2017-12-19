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Правительство не поддерживало правку об отмене НДС - первый замглавы Минагропрода
17:26 19.12.2017 |
Кабинет министров Украины не поддерживал правку об отмене возмещения НДС при экспорте сои, рапса и подсолнечника с 1 марта 2018 года.
"Правительство эту правку (об отмене возмещения НДС при экспорте масличных - ИФ) не поддерживало, не вносило и не инициировало. Народные депутаты внесли эту правку, и только народные депутаты могут исправить эту ошибку", - сказал в ходе Всеукраинского аграрного вече первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.
Он уточнил, что правительство поддерживает стимуляцию переработки сельхозпродукции, но при этом выступает категорически против развития одних отраслей за счет других.
"Правительство, несмотря на то, что всячески поддерживает создание продукции с добавленной стоимостью, категорически против того, чтобы развитие одних отраслей происходило за счет других. Если нам нужно поддерживать переработку, то давайте найдем для этого другие стимулирующие механизмы", - добавил М.Мартынюк.
Он пообещал поднять вопрос об отмене "экспортного НДС" для масличных в ходе заседания правительства.
Как сообщалось, Верховная Рада проголосовала за отмену возмещения НДС при экспорте сои, рапса и подсолнечника с 1 марта 2018 года и отменила систему дотаций в виде квазиакумуляции НДС, выделив на поддержку животноводства 4 млрд грн.
Аграрные ассоциации обратились к президенту с просьбой защитить интересы сельхозпроизводителей, поскольку правка об отмене возмещения НДС при экспорте масличных была принята в ходе голосования изменений в Налоговый кодекс с грубым нарушением регламента Верховной Рады.
По данным ассоциаций, в случае отмены возмещения НДС при экспорте масличных украинские аграрии потеряют 10-16 млрд грн в год. Кроме того, искусственно создаются возможности для монопольного сговора перерабатывающих предприятий с целью занижения цен на внутреннем рынке.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что разделяет обеспокоенность аграриев относительно решения Верховной Рады отменить возмещение НДС при экспорте сои, рапса и подсолнечника.
П.Порошенко просит Верховную Раду устранить несогласованности, в частности относительно сроков применения особенностей налогообложения операций с сельскохозяйственной продукцией.
Около 1000 аграриев в понедельник утром на несколько часов перекрыли автомагистрали Умань (Черкасская обл.) - пост ДПС, Корец (Ривненская обл.) - пост ДПС, с. Прибузское (Хмельницкая обл.) - пост ДПС в знак протеста против принятых парламентом изменений в части господдержки сельхозпроизводителей и отмены "экспортного" НДС для масличных.
В четверг, 21 декабря, аграрии готовятся к митингу в Киеве с требованиями вернуть возмещение НДС при экспорте масличных культур и оставить систему господдержки в виде квазиакумуляции НДС.
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