Финансовые новости
- |
- 13.12.17
- |
- 11:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из Украины в 2017/2018 МГ на 0,5 млн тонн
11:38 13.12.2017 |
Министерство сельского хозяйства США (USDA) в декабре повысило прогноз экспорта пшеницы из Украины в 2017/2018 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 0,5 млн тонн по сравнению с прогнозом в ноябре - до 17 млн тонн.
Согласно сообщению на сайте американского ведомства, прогноз экспорта кукурузы в 2017/2018 МГ не изменился и остался на уровне 20,5 млн тонн.
В целом USDA прогнозирует урожай зерна в Украине в 2017 году на уровне 61,49 млн тонн, в том числе пшеницы 26,5 млн тонн, кукурузы - 25 млн тонн.
По прогнозам американского ведомства, экспорт зерновых в 2017/2018 МГ составит 42,41 млн тонн.
Как сообщалось со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт зерновых культур и муки по итогам 2016/2017 МГ составил 44,44 млн тонн.
Экспорт пшеницы составил 17,531 млн тонн (на 592 тыс. тонн больше к предыдущему МГ); кукурузы - 20,703 млн тонн (на 3,294 млн тонн больше), ячменя - 5,354 млн тонн (на 941 тыс. тонн больше); ржи - 11,4 тыс. тонн (на 7 тыс. тонн меньше); других зерновых - 304 тыс. тонн (на 61 тыс. тонн больше), муки - 402,9 тыс. тонн (на 54 тыс. тонн больше).
Урожай зерновых в Украине, по информации Госстата, в 2016 году составил около 66 млн тонн.
Минагропрод Украины прогнозирует урожай зерновых в 2017 году на уровне 62,3 млн тонн.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В ожидании нового Карибского кризиса. Трамп накажет Россию за ракеты
|Во многих отраслях Украина уже отстает от графика имплементации Соглашения об ассоциации - Мингарелли
|Тяжелое направление. Как ВСУ отбили у гибридов еще один хутор
|Приоритетом для Тиллерсона является стимулирование реформ в Украине - Госдеп
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из Украины в 2017/2018 МГ на 0,5 млн тонн
|Золото дорожает 13 декабря в ожидании итогов заседания ФРС США
|Нефть дорожает 13 декабря на данных API о снижении запасов в США
|Взрыв газового хаба в Австрии укрепит Северный поток
|Рада изменила порядок налогообложения дивидендов плательщиков единого налога
|В Украине 12 декабря незначительно подорожал бензин А-95
|Цены на нефть 12 декабря перешли к слабому снижению, Brent торгуется на уровне $64,67 за баррель
Это интересно
|BMW i8 лишился крыши и стал мощнее
|Toyota представила концептуальный кроссовер Future Toyota Adventure Concept (FT-AC)
|Volkswagen задумал заменить личные автомобили электрическими минивэнами
|11 лучших университетов мира
|Новая угроза для Эфириума: на смену Криптокотикам идет Decentraland
|LG разрабатывает сканер радужной оболочки глаза для смартфонов
|Беспилотник Renault подключит пассажиров к виртуальной реальности