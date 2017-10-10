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Украина поставила рекорд по экспорту яиц
17:20 10.10.2017 |
За январь-сентябрь 2017 г. Украина экспортировала 62,44 тыс. т яиц на сумму $43,57 млн, что больше любого общегодового показателя 2013-2016 гг.
Основными импортерами украинских яиц за три квартала т. г. стали ОАЭ (на $21,33 млн), Ирак (на $6,73 млн) и Катар (на $3,73 млн). Экспорт в эти страны составил 30,57 тыс. т, 9,65 тыс. т и 5,34 тыс. т яиц соответственно.
В Украине за январь-август 2017 г. произведено 10,75 млрд шт. яиц от птицы всех видов, что на 57,3 млн шт. больше аналогичного периода 2016 г. Согласно прогнозам, Украина в 2017 г. увеличит производство яиц до 16 млрд штук.
Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2017 г. экспорт украинской аграрной продукции увеличился на 24,5% и составил почти $11,5 млрд.
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