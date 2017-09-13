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Минсельхоз США снизил прогноз урожая подсолнечника в Украине в 2017г на 0,5 млн тонн
09:01 13.09.2017 |
Министерство сельского хозяйства США (USDA) в сентябре снизило прогноз урожая подсолнечника в Украине в 2017 году на 0,5 млн тонн, до 14 млн тонн по сравнению с прогнозом в августе.
Согласно сообщению на сайте американского ведомства, прогноз производства подсолнечного масла в 2017/2018 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) снижен на 172 тыс. тонн - до 5,85 млн тонн, экспорта - на 150 тыс. тонн, до 5,25 млн тонн.
По прогнозам USDA, производство подсолнечного шрота в Украине в новом сезоне составит 5,617 млн тонн, его экспорт - 4,7 млн тонн.
Минсельхоз США ожидает, что в 2016/2017 МГ Украина поставит на внешние рынки 5,65 млн тонн подсолнечного масла при производстве 5,977 млн тонн.
Как сообщалось со ссылкой на данные Госстата, Украина в 2016 году увеличила урожай подсолнечника на 21,7%, до 13,6 млн тонн по сравнению с 2015 годом.
Украина является мировым лидером по производству и экспорту подсолнечного масла.
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