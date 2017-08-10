Минсельхоз США повысил прогноз урожая зерновых в Украине в 2017 году почти на 4 млн тонн

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в августе повысило прогноз урожая зерновых в Украине в 2017 году на 3,9 млн тонн по сравнению с июльским прогнозом - до 64,99 млн тонн.

Согласно сообщению на сайте американского ведомства, прогноз урожая фуражных культур повышен с 37,09 млн тонн до 38,49 млн тонн (в том числе кукурузы остался без изменений на уровне 28,5 млн тонн), пшеницы - с 24 до 26,5 млн тонн.

USDA повысил прогноз по экспорту зерна из Украины на 2017/2018 маркетинговый год (МГ, июль-июнь) на 10%, до 42,11 млн тонн по сравнению с июльским прогнозом. В частности, прогноз экспорта пшеницы повышен на 2 млн тонн, до 16 млн тонн, фуражного зерна - на 1,8 млн тонн, до 26,11 млн тонн, из которых кукуруза составит 21,5 млн тонн.

Как сообщалось со ссылкой на предварительные данные Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт зерновых культур и муки по итогам 2016/2017 МГ составил 44,441 млн тонн.

В частности, экспорт пшеницы составил 17,531 млн тонн (на 592 тыс. тонн больше к предыдущему МГ); кукурузы - 20,703 млн. тонн (на 3,294 млн тонн больше), ячменя - 5,354 млн тонн (на 941 тыс. тонн больше); ржи - 11,4 тыс. тонн (на 7 тыс. тонн меньше); других зерновых - 304 тыс. тонн (на 61 тыс. тонн больше), муки - 402,9 тыс. тонн (на 54 тыс. тонн больше).

Урожай зерновых в Украине, по информации Госстата, в 2016 году составил около 66 млн тонн.

Минагропрод Украины прогнозирует урожай зерновых в 2017 году на уровне 60,2-63 млн тон.

