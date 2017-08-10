Агропроизводители получили почти 591 млн грн госдотаций за июнь - Минагропрод

Государственная казначейская служба Украины перечислила сельхозпроизводителям 590,68 млн грн бюджетных дотаций по итогам их работы за июнь.

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия на сайте в четверг, за июнь госдотации получили 737 агропроизводителей.

Общая сумма выплат, полученных аграриями в 2017 году, составила 1,9 млрд грн.

Как сообщалось, Минагропрод перечислил 528,9 млн грн бюджетных дотаций сельхозпроизводителям по итогам их деятельности за май, 473,5 млн грн - за апрель, 241,8 млн грн - за март, 79,8 млн грн - за февраль.

Кабинет министров предусмотрел на систему дотаций в АПК 4 млрд грн в 2017 году.

В бюджете-2017 также предусмотрено выделение денег на программу компенсации кредитных ставок аграриям - 300 млн грн, на кредиты фермерам - 65 млн грн, на поддержку животноводства - 170 млн грн, на развитие хмелеводства, закладку новых садов, виноградников, ягодников - 75 млн грн, удешевление сельхозтехники - 550 млн грн, на другие программы - 287,8 млн грн.

