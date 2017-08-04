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Индия заинтересована в увеличении импорта украинского подсолнечного масла
10:25 04.08.2017 |
Индия заинтересована в наращивании объемов импорта украинского подсолнечного масла. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Так, указано, что 2 августа состоялась встреча руководителей Госпродпотребслужбы направлений фитосанитарной безопасности и безопасности пищевых продуктов с представителями индийской ассоциации экспортеров масличных культур, в ходе которой были обсуждены вопросы экспорта в Индию подсолнечника и подсолнечного масла украинского производства.
"В мероприятии приняли участие представители 10 ведущих индийских компаний, которые отметили, что украинские пищевые продукты имеют высокое качество. Стороны обсудили процессы государственного контроля качества и безопасности пищевых продуктов в Украине и особенности экспорта в Индию. Они также выразили заинтересованность в увеличении объемов экспорта в Индию", - подчеркивается в сообщении.
В свою очередь, представители Госпродпотребслужбы напомнили, что 33% экспорта украинского подсолнечного масла приходится на Индию.
Напомним, ранее в Министерстве аграрной политики и продовольствия заявили, что за январь-май 2017 года экспорт украинской аграрной продукции составил 7,513 млрд долларов США и увеличился почти на 1,795 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
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