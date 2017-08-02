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"Украинская биржа" запустила торги фьючерсами на пшеницу
18:53 02.08.2017 |
Фондовая площадка "Украинская биржа" (УБ) в сотрудничестве с Государственным агентством резерва Украины запустила торги фьючерсными контрактами на пшеницу.
"24 июля завершились пилотные торги фьючерсным контрактом на пшеницу. 1 августа было выполнено соглашение по поставке зерна по контракту", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава правления УБ Олег Ткаченко.
Он уточнил, что в отличие от расчетных фьючерсов, выполнение поставочных осуществляется через несколько дней после завершения их обращения.
"После закрытия торговой сессии мы сформировали пары на поставку и разослали соответствующие соглашения, которые уже подписывали между собой не брокеры, а их клиенты. Далее, в указанном соглашении определен срок, в течение которого покупателю необходимо зарезервировать средства, а продавцу переписать зерно на покупателя. Как только мы получаем подтверждение от элеватора о смене собственника зерна, мы переводим продавцу деньги", - объяснил глава биржи.
Поставка пшеницы состоялась на госпредприятии "Хлебная база №76" Госрезерва Украины в Николаевской области
По словам главы биржи, в дальнейшем УБ нацелена разработать фьючерсные контракты, предусматривающие возможность поставки зерна не на одном элеваторе, как зафиксировано выполненном контракте, а на нескольких.
"Для нас следующий шаг - это зарегистрировать в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) спецификацию, по которой можно осуществлять поставку на нескольких элеваторах, чтобы продавец мог выполнять поставку там, где ему удобно. Я очень надеюсь, что этой осенью будет выполнен первый такой контракт", - сказал О.Ткаченко.
Согласно пресс-релизу проекта USAID "Трансформация финансового сектора", типовой договор поставки для биржи был разработан с участием экспертов проекта.
В рамках реализации проекта "Украинская биржа" подписала меморандум о взаимодействии с Госрезервом. Его элеваторы используются для хранения зерна, которое является предметом договоров поставки, заключаемых во исполнение фьючерсных контрактов.
По словам руководителя Госрезерва Вадима Мосийчука, которые приведены в пресс-релизе, участие в проекте позволит государственным элеваторам увеличить загрузку мощностей. На первом этапе работы проекта будут задействованы элеваторы ведомства Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областей.
В пресс-релизе также отмечено, что фьючерсные контракты на пшеницу пользуются спросом в мире у аграрных производителей, которые с их помощью страхуются от колебаний цен или негативных трендов на рынке аграрной продукции. Фьючерсные контракты также пользуются спросом со стороны трейдеров, которые зарабатывают на колебаниях цен в кратко- и долгосрочной перспективе.
После того, как будут отработаны все технологические процессы торговли поставочными фьючерсными контрактами на пшеницу, "Украинская биржа" готова запустить торговлю контрактами на еще одну культуру - кукурузу.
По словам главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимура Хромаева, которые также приведены в пресс-релизе, торговля фьючерсными контрактами на пшеницу создает выгоды для всех его участников - производителей продукции, трейдеров, финансовых посредников, главная среди которых - возможность хеджирования рисков.
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